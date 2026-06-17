Kevin Warsh se estrena al frente de la Fed manteniendo los tipos de interés que Donald Trump exige bajar

La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido este miércoles mantener los tipos de interés en el rango del 3,50%-3,75%. Lo ha hecho en la primera reunión presidida por Kevin Warsh, que tomó posesión el 22 de mayo en sustitución de Jerome Powell. Desde entonces ha guardado silencio sobre la dirección concreta de los tipos, aunque en el pasado abogó por niveles más bajos, en sintonía con las demandas del presidente del país, Donald Trump.

El dato de inflación en el 4,2% en mayo, que dobla el objetivo del 2%, ha sido determinante y ha cerrado la puerta a cualquier recorte de tipos en el corto plazo.

"La inflación sigue siendo elevada en relación con el objetivo del 2%" sobre todo por las "perturbaciones de la oferta que han impulsado el aumento de los precios en determinados sectores, entre ellos el energético", explica la Fed en un comunicado, por lo que opta por garantizar "la estabilidad de precios".