Kevin Warsh se estrena al frente de la Fed manteniendo los tipos de interés que Donald Trump exige bajar
- Primera gran prueba de credibilidad para el hombre elegido por Trump para presidir el banco central de Estados Unidos
- Warsh ha seguido la senda de su antecesor, Jerome Powell, y ha optado por "esperar y ver"
La Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido este miércoles mantener los tipos de interés en el rango del 3,50%-3,75%. Lo ha hecho en la primera reunión presidida por Kevin Warsh, que tomó posesión el 22 de mayo en sustitución de Jerome Powell. Desde entonces ha guardado silencio sobre la dirección concreta de los tipos, aunque en el pasado abogó por niveles más bajos, en sintonía con las demandas del presidente del país, Donald Trump.
El dato de inflación en el 4,2% en mayo, que dobla el objetivo del 2%, ha sido determinante y ha cerrado la puerta a cualquier recorte de tipos en el corto plazo.
"La inflación sigue siendo elevada en relación con el objetivo del 2%" sobre todo por las "perturbaciones de la oferta que han impulsado el aumento de los precios en determinados sectores, entre ellos el energético", explica la Fed en un comunicado, por lo que opta por garantizar "la estabilidad de precios".
Warsh, un discurso en la línea de Trump pero en defensa de la autonomía de la Fed
Trump había protagonizado un duro enfrentamiento con el antecesor de Warsh, Jerome Powell, insistiendo en que bajara los tipos para competir agresivamente con el resto de economías. Después de que Powell dejara el cargo el pasado mayo -reivindicando su independencia-, el republicano propuso el nombre de Warsh, cercano a Wall Street y en la órbita del Partido Republicano.
El financiero, en sus últimas apariciones públicas, pidió un "cambio de régimen" en el banco central estadounidense, aunque negó ser el "títere" de Trump y defendió la autonomía del organismo bancario. "La independencia de la política monetaria es esencial", aseguró durante la audiencia de confirmación en el Senado.
La Reserva Federal también destaca que "la actividad económica se está expandiendo a un ritmo sólido a pesar de la elevada incertidumbre, debida, en parte, al conflicto en Oriente Medio". "El crecimiento de la productividad y la inversión de capital son sólidos. El aumento del empleo ha seguido el ritmo de la población activa, y la tasa de desempleo apenas ha variado", señalan en el comunicado.