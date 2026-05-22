Kevin Warsh, la apuesta de Trump para dirigir la política monetaria, jura como presidente de la Reserva Federal
- "Quiero que seas independiente (...) Haz lo que tengas que hacer y haz un gran trabajo", lanza el mandatario en el acto
- Lo eligió por su predisposición a bajar los tipos de interés, pero la guerra en Irán complica las perspectivas de inflación
Kevin Warsh se ha convertido este viernes oficialmente en el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Ha jurado el cargo en la Casa Blanca ante Donald Trump y más de una docena de banderas de barras y estrellas, después de que el Senado confirmara su nombramiento hace poco más de una semana.
"Quiero que seas independiente. No me mires a mí, no mires a nadie. Haz lo que tengas que hacer y haz un gran trabajo", ha declarado el magnate y presidente republicano en el acto solemne en Washington, unas palabras que parecen responder al hecho de que él mismo lo haya elegido por su predisposición a bajar los tipos de interés, a diferencia de su antecesor, Jerome Powell.
Warsh sustituye a Powell al frente del banco central, aunque este continuará como gobernador, al menos mientras dure la investigación interna por los sobrecostes en las reformas de la sede de la Fed, un asunto que le acarreó acusaciones de corrupción desde el Gobierno.
Trump ha destacado la aspiración de Warsh de recuperar la "integridad" de la Reserva Federal después de unos años en los que la institución "ha estado desviándose de su mandato, por ejemplo, con iniciativas relacionadas con el medioambiente", mientras el país sufría la "peor inflación en los últimos 48 años".
Tras jurar el cargo, Warsh ha asegurado que va a "aprender de los éxitos y errores del pasado" y se ha comprometido a "contribuir a la prosperidad" de Estados Unidos, ciñéndose a perseguir "con sabiduría e independencia" los dos objetivos de la institución: promover la estabilidad de los precios y generar pleno empleo. "Hoy se marca un nuevo punto en la historia de la Reserva Federal", ha dicho.
La guerra en Irán complica la bajada de los tipos de interés
Sin embargo, la situación ahora no es tan favorable para la bajada de los tipos de interés que deseaba Trump. La guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha disparado los precios de la energía en todo el mundo y empujado la inflación estadounidense, hasta el 3,8% en abril y con tendencia ascendente.
En la última reunión del comité de la Fed, a finales de abril, la mayoría de los participantes coincidió en que "probablemente sería adecuado endurecer la política" monetaria si persistía el encarecimiento por encima de la tasa del 2%, de acuerdo con el acta publicada este miércoles. En ella se explica que mantener los tipos de interés, de momento, les permitirá recabar información sobre cómo el conflicto en Oriente Medio y otros factores están afectando a la marcha de la economía, pero "muchos" ya preferían dejar de hablar de una posible "flexibilización" en el corto plazo.
En adelante, la defensa de las decisiones recaerá en Walsh, de 56 años, quien ya tiene experiencia en la institución. Formó parte de la Junta de Gobernadores entre 2006 y 2011, cuando se colgó la medalla de ser el miembro más joven de la historia. Y este viernes, Trump se ha reafirmado en que es el más preparado "en América" para el cargo.