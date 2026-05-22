Kevin Warsh, la apuesta de Trump para dirigir la política monetaria, jura como presidente de la Reserva Federal

Kevin Warsh se ha convertido este viernes oficialmente en el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos. Ha jurado el cargo en la Casa Blanca ante Donald Trump y más de una docena de banderas de barras y estrellas, después de que el Senado confirmara su nombramiento hace poco más de una semana.

"Quiero que seas independiente. No me mires a mí, no mires a nadie. Haz lo que tengas que hacer y haz un gran trabajo", ha declarado el magnate y presidente republicano en el acto solemne en Washington, unas palabras que parecen responder al hecho de que él mismo lo haya elegido por su predisposición a bajar los tipos de interés, a diferencia de su antecesor, Jerome Powell.

Warsh sustituye a Powell al frente del banco central, aunque este continuará como gobernador, al menos mientras dure la investigación interna por los sobrecostes en las reformas de la sede de la Fed, un asunto que le acarreó acusaciones de corrupción desde el Gobierno.

Trump ha destacado la aspiración de Warsh de recuperar la "integridad" de la Reserva Federal después de unos años en los que la institución "ha estado desviándose de su mandato, por ejemplo, con iniciativas relacionadas con el medioambiente", mientras el país sufría la "peor inflación en los últimos 48 años".

Tras jurar el cargo, Warsh ha asegurado que va a "aprender de los éxitos y errores del pasado" y se ha comprometido a "contribuir a la prosperidad" de Estados Unidos, ciñéndose a perseguir "con sabiduría e independencia" los dos objetivos de la institución: promover la estabilidad de los precios y generar pleno empleo. "Hoy se marca un nuevo punto en la historia de la Reserva Federal", ha dicho.