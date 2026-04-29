El presidente de la Reserva Federal se despide reivindicando su independencia de Donald Trump

Jerome Powell preside este miércoles la que será, previsiblemente, su última reunión al frente del comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal después de ocho años. La próxima cita, en junio, se celebrará, si todo sigue el guion previsto, con un nuevo responsable: Kevin Warsh.

No sabemos cómo se llevarán Warsh y Trump porque el presidente de Estados Unidos es imprevisible. Lo que sí sabemos es que la relación con Powell será recordada por el intento del presidente de Estados Unidos de intervenir en las decisiones de la Fed y por los ataques personales que le ha lanzado casi a diario a través de su red social al no conseguirlo.

Trump ha apodado a Powell "Mr. too late", le ha dicho una y otra vez que es un "tardón" por su negativa a bajar los tipos: Lo ha calificado de tonto, perdedor, e, incluso, ha intentado quitárselo de encima acusándolo de corrupción por el sobrecoste de las obras de la sede de la Fed en Washington.

La repuesta de Powell siempre ha sido la misma: Ni una sola palabra. El presidente de la Reserva Federal siempre se ha caracterizado por su prudencia y apenas ha hecho algún pequeño gesto como reacción a las reiteradas preguntas de los periodistas.

Y es que los profesionales de la información han preguntado al presidente del banco central de Estados Unidos en cada rueda de prensa, una y otra vez, por estas tensiones y su respuesta siempre ha sido la misma: "La Fed es un organismo independiente". Powell ha asegurado que nunca tomaría una decisión de política monetaria porque se lo exigiera el presidente de Estados Unidos.

Fed vs. Casa Blanca: Un equilibrio de poderes históricamente complejo "La relación de los presidentes de la FED y de los Estados Unidos nunca ha sido especialmente fácil y la presión siempre ha existido". Son palabras de Enrique Cocero, analista y asesor político. Prueba de ello, cuenta a RTVE.es, fue lo que pasó entre Arthur F. Burns y Richard Nixon: "Nixon pidió que bajaran los tipos de interés, Burns obedeció y eso disparó la inflación en los 70". Los expertos celebran que esta vez no haya triunfado el intervencionsimo: "Powell es brillante" asegura Cocero, quien recuerda que "fue Trump quien lo colocó al frente de la Fed, aunque después haya querido quitarlo varias veces".