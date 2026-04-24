Desestimada la investigación contra el presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos desestimó este viernes la investigación penal iniciada contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, por el sobrecoste de la renovación de la sede del Banco Central.

El DOJ inició formalmente la investigación contra Powell, que termina su mandato en mayo, después de que Trump cuestionara el sobrecoste del proyecto multimillonario de renovación del edificio de la Fed en Washington y especulara sobre un posible mal manejo de esos fondos por parte del presidente del banco central estadounidense.

El líder republicano ha mostrado abiertamente su descontento con el presidente de la Fed, al que exige una bajada agresiva de los tipos de interés en EE.UU. y ha llegado a llamar "cretino" bajo el argumento de que con su 'lentitud' está afectando a la economía estadounidense.

Powell, quien ha defendido la independencia del Banco Central, niega haber actuado de forma indebida y asegura que la investigación es un "pretexto" para atacar a la entidad, que ha elegido seguir sus propias evaluaciones económicas "en lugar de seguir las preferencias del presidente".

En marzo, un juez federal en Washington consideró nulas las citaciones judiciales contra Powell al dictaminar que la investigación tuvo motivaciones políticas.

Ahora se ha desestimado la investigación penal, y se despeja el camino para que Kevin Warsh, candidato de Donald Trump a presidente de la Reserva Federal, sea confirmado por el Senado.

El senador republicano Thom Tillis amenazó con bloquear la candidatura de Kevin Warsh hasta que que la investigación contra Powell fuera desestimada.