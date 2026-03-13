Un juez federal anula las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia contra el presidente de la Fed

Un juez federal ha anulado este viernes las citaciones emitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, al dictaminar que la investigación tiene motivaciones políticas.

El juez de distrito, James Boasberg, ha señalado que una "montaña de pruebas sugiere que el Gobierno notificó estas citaciones a la Junta (de Gobernadores de la Fed) con el fin de presionar a su presidente para que votara a favor de una bajada de los tipos de interés o para que dimitiera".

Con su decisión, el magistrado pone en duda la validez del proceso iniciado por la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, contra Powell, investigado por el sobrecoste de la renovación multimillonaria de la sede de la Fed, muy criticada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Según Boasberg, el DOJ "no ha aportado prácticamente ninguna evidencia que permita sospechar que el presidente Powell haya cometido delito alguno; de hecho, sus justificaciones son tan endebles y carentes de fundamento que el tribunal solo puede concluir que son meros pretextos".