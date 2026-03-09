Arranca el juicio en Bilbao por la agresión homófoba ocurrida en 2021 en Basauri

La Audiencia Provincial de Bizkaia alberga desde este lunes el juicio a once personas acusadas de una agresión homófoba. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 6 de junio de 2021 en las inmediaciones del parque Bizkotzalde de Basauri (Bizkaia).

La víctima, que entonces tenía 23 años, ha reconocido a todos sus presuntos agresores. El joven ha afirmado que se los "cruza en su día a día" y que, cinco años después, sigue necesitando de tratamiento para velar por su salud mental.

Delito de odio Según la denuncia, los agresores golpearon al joven hasta dejarle sin concimiento mientras le llamaban "maricón de mierda". El delito de odio en España está castigado con penas de 1 a 4 años de prisión y multa de 6 a 12 meses a quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra grupos o personas por motivos racistas, ideológicos, religiosos, de orientación sexual, enfermedad o discapacidad, entre otros.

Tres años de árcel y orden de alejamiento La acusación ha solicitado tres años de cárcel para cada uno de los once acusados por un delito de lesiones por motivos de odio y una orden de alejamiento por cinco años. Asimismo, pide una indemnización de 6.000 euros por daños morales.

Declaración de la víctima En la primera sesión del juicio, la víctima ha declarado que estaba hablando con unas amigas en un parque cuando uno de los acusados, que estaba con otro grupo de unas 13 personas, le dijo que se fuera del lugar porque les iba a "contagiar" y que les daba "asco". Según ha declarado la víctima, respondió que si le molestaba su presencia, que se fuera él. Fue entonces cuando, según ha explicado, fue agredido por la espalda. Seguidamente, se abalanzaron sobre él y le golpearon hasta dejarle "inconsciente". Después ha explicado que le contaron que le siguieron golpeando incluso después de haber perdido el conocimiento. Durante la sesión, la víctima, que ha reconocido a los nueve acusados presentes en la sala - los otros dos no estaban en el juicio - ha añadido que todos participaron en la agresión. Ninguno se quedó "con las manos quietas" y decían "puto maricón" o "eso te pasa por ser un maricón de mierda".

Reconoce "a todos" Según ha explicado, reconoce "a todos" y se los ha tenido que cruzar en su "día a día por el barrio". También ha contado que conocía a alguno de los presuntos agresores de vista pero no tenía "ninguna relación con ellos".