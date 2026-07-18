Prisión sin fianza para el presunto autor del doble asesinato de una mujer y su hijo en 2024 en Hinojedo, Cantabria
- Es un instalador de internet que ordenó la escena del crimen para parecer que fue el hijo el que mató a su madre
- Ha confesado ante la Guardia Civil y el juzgado de guardia de Torrelavega tras los indicios que apuntaban a él
El juzgado de guardia de Torrelavega (Cantabria) ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor de un doble asesinato de una madre de 81 años y su hijo en Hinojedo en marzo de 2024.
Según han confirmado fuentes de la investigación a RNE, la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de la muerte de estas dos personas, Milagros Izquierdo y Rubén Fernández.
El detenido ha confesado el crimen y que ordenó la escena para que pareciera que fue el hijo el que mató a su madre antes de suicidarse, tal y como era la hipótesis inicial después de que la mujer apareciera estrangulada en su domicilio y el hijo colgado en un cobertizo anxo.
Ya entonces, el informe forense apuntó a la posibilidad de que participase una tercera persona.
Un instalador de servicios de internet
Esa tercera persona, el detenido, es un instalador de servicios de internet que había trabajado en la casa.
La Guardia Civil encontró su ADN en el cable con el que ahorcó a una de las víctimas y ha sido identificado porque, tras los hechos, se llevó documentos bancarios para tratar de accder al dinero de las víctimas, por lo que su voz quedó registrada por el servicio de atención telefónica de la entidad financiera.
Todos estos hechos los ha confesado el acusado ante la Guardia Civil y los ha corroborado este sábado ante el juzgado de guardia de Torrelavega, cuyo titular ha decretado prisión comunicada y sin fianza.