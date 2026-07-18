Prisión sin fianza para el presunto autor del doble asesinato de una mujer y su hijo en 2024 en Hinojedo, Cantabria

El juzgado de guardia de Torrelavega (Cantabria) ha decretado prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor de un doble asesinato de una madre de 81 años y su hijo en Hinojedo en marzo de 2024.

Según han confirmado fuentes de la investigación a RNE, la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de la muerte de estas dos personas, Milagros Izquierdo y Rubén Fernández.

El detenido ha confesado el crimen y que ordenó la escena para que pareciera que fue el hijo el que mató a su madre antes de suicidarse, tal y como era la hipótesis inicial después de que la mujer apareciera estrangulada en su domicilio y el hijo colgado en un cobertizo anxo.

Ya entonces, el informe forense apuntó a la posibilidad de que participase una tercera persona.