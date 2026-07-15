Liberada en Málaga una mujer sometida durante dos años a violencia sexual y física por su pareja

Una mujer ha sido liberada por la Policía Nacional tras ser sometida durante dos años a un ciclo continuo de violencia sexual, psicológica y física por su pareja. La mujer confesó a los médicos del distrito sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce que su pareja la agredía de forma continua y la mantenía encerrada en su domicilio cuando se marchaba a realizar distribuciones y entregas relacionadas con el tráfico de drogas.

Los cuerpos de seguridad iniciaron la investigación tras recibir un aviso de los trabajadores del centro sanitario. En uno de sus desplazamientos, el presunto agresor fue interceptado y detenido por los agentes. Seguidamente, acudieron al domicilio familiar y liberaron a la víctima, que denunció por primera vez los hechos, alegando que su pareja "ejercía de forma continuada una dominación, control y sometimiento" sobre ella.

Las autoridades constataron "una relación de violencia de género, mediante violencia física, psicológica y sexual", donde el detenido utilizaba a la víctima para "satisfacer sus intereses personales y sexuales" y aprovechaba su "especial situación de vulnerabilidad" para realizar amenazas, coacciones y aislamiento.

Antecedentes por homicidio El arrestado cuenta con antecedentes penitenciarios por un delito de homicidio doloroso que utilizaba para atemorizar tanto a la víctima como a su entorno policial. En el registro domiciliario fueron intervenidas numerosas sustancias estupefacientes, una balanza de precisión, útiles destinados al corte y distribución de drogas, medicamentos, diversas armas blancas, dinero en efectivo y otros efectos relacionados con la actividad investigada.

Colaboración para liberar a la víctima La investigación se llevó a cabo gracias a la colaboración de las Administraciones Públicas implicadas, destacando el Equipo de Atención a la Mujer (EAM) que detectó el caso de violencia de género y se lo comunicó rápidamente a la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) para iniciar el protocolo de protección e investigación pertinente. Esto ejemplifica la gran colaboración institucional existente entre la Policía Nacional, las Administraciones Públicas implicadas, Equipo de Atención a la Mujer (EAM) y la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), algo clave en este tipo de casos para conseguir que la víctima salga con vida de estas situaciones. El objetivo de los servicios policiales y judiciales es lograr siempre la protección de las víctimas de violencia sobre la mujer. El operativo policial empleado en este caso resultó determinante para proteger a la víctima, asegurar su asistencia integral y reunir los elementos probatorios necesarios para el esclarecimiento de los hechos.