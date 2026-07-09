Detenido un hombre por el asesinato de su pareja y la hija de esta en Mijas, Málaga

Un hombre ha sido detenido este jueves en Mijas, Málaga, por el asesinato de una mujer y la hija de esta en la localidad andaluza, unos hechos que tuvieron lugar el miércoles. El presunto autor de los hechos era la pareja de la mujer, de 61 años, según confirman a RTVE fuentes de la investigación.

El caso se investiga como presunta violencia de género, según ha confirmado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.

La Guardia Civil preveía registrar el domicilio del hombre y detenerle por la tarde, pero han aprovechado que ha salido de casa a mediodía para arrestarle. El registro sigue previsto para la tarde.