Detenido un hombre por el asesinato de su pareja y la hija de esta en Mijas, Málaga
- El presunto autor de los hechos era la pareja de la mujer, de 61 años
- El caso se investiga como posible violencia de género
Un hombre ha sido detenido este jueves en Mijas, Málaga, por el asesinato de una mujer y la hija de esta en la localidad andaluza, unos hechos que tuvieron lugar el miércoles. El presunto autor de los hechos era la pareja de la mujer, de 61 años, según confirman a RTVE fuentes de la investigación.
El caso se investiga como presunta violencia de género, según ha confirmado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.
La Guardia Civil preveía registrar el domicilio del hombre y detenerle por la tarde, pero han aprovechado que ha salido de casa a mediodía para arrestarle. El registro sigue previsto para la tarde.
Encontradas por los bomberos tras un aviso por incendio
Los cuerpos de la madre y su hija, de 32 años, fueron encontrados por los bomberos en una vivienda tras recibir el aviso por un posible incendio en la barriada de Las Lagunas de Mijas sobre las 2:15 horas. Tras el levantamiento de los cadáveres y la inspección ocular de los especialistas y los forenses se observaron numerosas heridas de arma blanca en ambas fallecidas.
Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Málaga (IML) para realizarles la correspondiente autopsia que determine las causas exactas de las muertes.
"Estamos consternados por el fallecimiento de estas dos mujeres", afirmó el miércoles el teniente de alcalde de la localidad, Juanjo Torres, quien explicó que "son vecinas del barrio; aquí los vecinos están bastante tristes y es complicada la situación".