Asesinadas una madre y una hija en Mijas, Málaga, en un posible caso de violencia de género
- Los cuerpos de las dos mujeres han sido hallados tras un incendio
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Dos mujeres, una madre y una hija, han sido asesinadas en Mijas, Málaga, en un posible caso de violencia de género que investiga la Guardia Civil, según han informado fuentes de la investigación a TVE.
Los cuerpos han sido encontrados por los bomberos en una vivienda tras un incendio declarado en la barriada de Las Lagunas de Mijas sobre las 2:15 horas.
Tras el levantamiento de los cadáveres y la inspección ocular de los especialistas y los forenses se observaron numerosas heridas de arma blanca en ambas fallecidas, de 61 y 32 años. Ninguna de las dos estaba en la base de datos VioGen, han añadido las fuentes.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.