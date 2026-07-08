Asesinadas una madre y una hija en Mijas, Málaga, en un posible caso de violencia de género

Dos mujeres, una madre y una hija, han sido asesinadas en Mijas, Málaga, en un posible caso de violencia de género que investiga la Guardia Civil, según han informado fuentes de la investigación a TVE.

Los cuerpos han sido encontrados por los bomberos en una vivienda tras un incendio declarado en la barriada de Las Lagunas de Mijas sobre las 2:15 horas.

Tras el levantamiento de los cadáveres y la inspección ocular de los especialistas y los forenses se observaron numerosas heridas de arma blanca en ambas fallecidas, de 61 y 32 años. Ninguna de las dos estaba en la base de datos VioGen, han añadido las fuentes.