El Colegio de Abogados de Melilla reclama una nueva Ley de Justicia Gratuita y compensaciones dignas

El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla ha celebrado este jueves un acto con motivo del Día de la Justicia Gratuita, que se conmemora el próximo 12 de julio. Durante el acto, los letrados de la ciudad autónoma han leído un manifiesto de diez puntos con las principales reivindicaciones de la abogacía del turno de oficio.

Los abogados reclaman al Ministerio de Justicia una nueva Ley de Justicia Gratuita cuando se cumplen 30 años de la entrada en vigor de la normativa actual. "Resulta imprescindible una nueva Ley de Justicia Gratuita que afronte de una vez, de verdad y de manera definitiva, los retos presentes y futuros del sistema", ha destacado el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda.

Los letrados han defendido la justicia gratuita como un elemento indispensable del Estado de derecho. "Sin defensa no hay igualdad, sin igualdad no hay tutela judicial efectiva y sin tutela judicial efectiva no hay verdadero Estado de derecho", ha subrayado Imbroda.

Asimismo, el decano se ha referido a las diferencias territoriales en las compensaciones del turno de oficio. En este sentido, ha reprochado al Ministerio de Justicia —del que depende el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla— que, en comunidades autónomas con las competencias transferidas, como el País Vasco, la remuneración de los letrados sea más "justa" y "digna".