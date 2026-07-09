El Colegio de Abogados de Melilla reclama una nueva Ley de Justicia Gratuita y compensaciones dignas
- Los letrados han leído un manifiesto compuesto por diez puntos con sus principales reivindicaciones
- Se ha reconocido el trabajo de una decena de abogados del turno de oficio con un diploma
El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla ha celebrado este jueves un acto con motivo del Día de la Justicia Gratuita, que se conmemora el próximo 12 de julio. Durante el acto, los letrados de la ciudad autónoma han leído un manifiesto de diez puntos con las principales reivindicaciones de la abogacía del turno de oficio.
Los abogados reclaman al Ministerio de Justicia una nueva Ley de Justicia Gratuita cuando se cumplen 30 años de la entrada en vigor de la normativa actual. "Resulta imprescindible una nueva Ley de Justicia Gratuita que afronte de una vez, de verdad y de manera definitiva, los retos presentes y futuros del sistema", ha destacado el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Melilla, Blas Jesús Imbroda.
Los letrados han defendido la justicia gratuita como un elemento indispensable del Estado de derecho. "Sin defensa no hay igualdad, sin igualdad no hay tutela judicial efectiva y sin tutela judicial efectiva no hay verdadero Estado de derecho", ha subrayado Imbroda.
Asimismo, el decano se ha referido a las diferencias territoriales en las compensaciones del turno de oficio. En este sentido, ha reprochado al Ministerio de Justicia —del que depende el Ilustre Colegio de Abogados de Melilla— que, en comunidades autónomas con las competencias transferidas, como el País Vasco, la remuneración de los letrados sea más "justa" y "digna".
Los letrados melillenses atendieron más de 3.000 casos en 2025
Imbroda también ha hecho balance de la actividad desarrollada en la ciudad autónoma durante 2025. En total, se registraron un total de 3.002 casos, de los cuales 2.099 asuntos del ámbito penal, 163 relacionados con violencia de género, 66 de asilo, 326 de extranjería, 292 del ámbito civil, 50 de la jurisdicción social y seis del ámbito mercantil.
En lo que va de año se han atendido 1.497 casos, de los que 221 corresponden al mes de julio. Además, en 2026 se han incorporado al ejercicio de la abogacía en la ciudad autónoma 90 letrados.
Al término del acto, una decena de abogados ha sido reconocida por su labor en el turno de oficio.