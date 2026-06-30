Melilla reduce un 8% las denuncias por violencia de género en el primer trimestre de 2026

La jefa de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Melilla, Laura Segura, ha presentado este martes el balance de la violencia de género en la ciudad correspondiente al primer trimestre de 2026.

Durante los tres primeros meses del año se registraron 70 denuncias por violencia de género en la ciudad autónoma, lo que supone un descenso del 7,9 % respecto al mismo periodo de 2025. Por meses, se contabilizaron 16 denuncias en enero, 25 en febrero y 29 en marzo.

Asimismo, la Delegación del Gobierno ha informado de que, con carácter provisional y pendientes de actualización, durante los meses de abril, mayo y junio se han registrado 27, 23 y 27 denuncias, respectivamente.

El 87 % de las llamadas al 016 fueron realizadas por las propias usuarias En relación con el servicio 016, Laura Segura ha señalado que durante el primer trimestre de 2026 se registraron 31 llamadas, lo que representa un descenso del 6 % respecto al mismo periodo del año anterior. En ese mismo periodo se contabilizaron 39 consultas, al sumarse seis realizadas a través de WhatsApp y dos mediante el chat del servicio. Del total de las llamadas efectuadas entre enero y marzo, el 87,10 % fueron realizadas por las propias usuarias, el 9,68 % por familiares o personas allegadas y el 3,23 % restante por otras personas. Por meses, el 016 recibió cuatro llamadas en enero, diez en febrero y diecisiete en marzo. Los últimos datos disponibles, correspondientes al mes de abril, reflejan un total de 14 consultas pertinentes, de las que doce se realizaron a través del teléfono 016 y dos mediante WhatsApp.

Melilla cuenta con 233 casos activos en el sistema VioGén En cuanto al Sistema VioGén, desde su puesta en marcha en 2007 se han registrado en Melilla un total de 2.722 casos, de los que 2.477 ya se encuentran inactivos. En ese mismo periodo también se han contabilizado 2.501 víctimas. La responsable de la Unidad ha precisado que, en la actualidad, la ciudad cuenta con 233 casos activos en el Sistema VioGén. De ellos, uno presenta un nivel de riesgo alto, quince riesgo medio y los 217 restantes riesgo bajo. Segura ha recordado que Melilla no registra víctimas mortales por violencia de género desde 2016 y que, desde 2005, cinco mujeres han sido asesinadas en la ciudad por sus parejas o exparejas.