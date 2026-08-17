Ucrania deja sin servicio el mayor almacén de Wildberries en una intensa jornada de intercambio de misiles con Rusia

Ucrania alcanzó la madrugada del domingo el mayor almacén de comercio electrónico de la compañía Wildberries en Rusia, con unos 250.000 metros cuadrados de superficie.

La compañía, conocida como el 'Amazon ruso', confirmó el ataque ocurrido en la ciudad de Podolsk, que se encuentra a 36 kilómetros del centro de Moscú, pero añadió que todo el personal fue evacuado a tiempo. Aunque nadie resultó herido, se declaró un gran incendio.

El Ministerio de Defensa ucraniano ha asegurado este domingo que sus ataques contra Wildberries han dejado fuera de servicio a siete de los diez mayores centros logísticos de la compañía y el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania cifra en más de 100.000 millones de rublos (1.051 millones de euros) los perjuicios económicos causados. En total, Ucrania ha provocado incendios y la destrucción de al menos 14 centros logísticos de la empresa.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, justifica los ataques ucranianos a Wildberries, que comenzaron a mediados de julio, con el argumento de que la compañía rusa almacena suministros militares y componentes para drones.

El humo se eleva sobre una instalación de Wildberries tras un ataque con drones ucranianos en el Parque Industrial de Koledino, cerca de Podolsk, en la región de Moscú EFE/EPA

Al menos siete muertos en la región de Moscú y el sur de Rusia Además del almacén del 'Amazon ruso', Ucrania lanzó un ataque masivo contra otras zonas de la región de Moscú y el sur de Rusia, dejando al menos siete personas muertas. El gobernador de la región de Rostov, Yuri Sliusar, confirmó la muerte de dos civiles en el bombardeo nocturno con drones de ala fija y misiles, que causaron destrozos en viviendas particulares, infraestructuras y fábricas. En total, las defensas antiaéreas derribaron más de 150 drones en nueve distritos de esa región meridional, que limita con el Donbás y está bañada por el mar de Azov. Mientras, en la región de Moscú, falleció un hombre de 83 años al caer un dron sobre su casa, según el gobernador, Andréi Vorobiov. El funcionario aseguró que este ha sido uno de los ataques más masivos contra su región de los últimos tiempos, ya que las baterías antiaéreas abatieron 187 drones, que también dejaron otros tres heridos. A su vez, otra persona murió y nueve resultaron heridas cuando fue alcanzado un autobús de trabajadores de una empresa en la región fronteriza de Bélgorod, según informó el gobernador Alexandr Shuváyev, que acusó a Kiev de terrorismo. Geopolítica para turistas: así condicionan los conflictos las elecciones de los viajeros Informe Semanal En total, según el parte de guerra matutino, las defensas antiaéreas rusas derribaron desde la tarde del sábado 822 drones sobre los cielos de 16 regiones, la anexionada península de Crimea y las aguas de los mares Negro y Azov. Según las autoridades rusas, al menos 201 civiles murieron en julio debido a los ataques ucranianos, en su mayoría con drones, contra territorio ruso y las regiones ucranianas ocupadas por Moscú.