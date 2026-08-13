Ucrania ataca objetivos en Bashkiria, incluido otro almacén del 'Amazon ruso'
- Al menos dos personas han resultado heridas y permanecen hospitalizadas
- El Ministerio de Defensa ruso confirma que las bateras antiaéreas derribaron 326 drones en distintas regiones
Continúa el contraataque ucraniano contra objetivos rusos. Tras la oleada de drones que bombardearon este miércoles una de las principales bases de la flota rusa en el mar Negro, Ucrania ha vuelto a cargar contra Rusia.
Los drones ucranianos han vuelto a cargar esta vez contra varios objetivos industriales ubicados en la región de Bashkiria, a 1.200 kilómetros al este de Moscú. El gobernador de la ciudad, Radi Jabirov, ha confirmado en redes sociales que tras los ataques han resultado heridas dos personas y que ambas han sido hospitalizadas.
Los fragmentos de uno de los drones cayeron en el polígono industrial de Salavata donde se declaró un incendio, tal y como admitió el mandatario. Según Jabirov, 21 drones se dirigían hacia Salavata, situada unos 150 kilómetros al sur de Ufá, de los que 16 fueron derribados por las defensas antiaéreas rusas.
Los aparatos restantes tenían como objetivo un almacén de la compañía de comercio electrónico Wildberries —conocido como el 'Amazon ruso'— en Ufá. La propia empresa ha confirmado el ataque y ha informado de que se ha declarado un incendio en la nave, aunque sus trabajadores han sido evacuados a tiempo.
362 drones con objetivo en la refinería local
El Ministerio de Defensa ruso ha afirmado que las baterías antiaéreas han derribado durante la noche 362 drones en 17 regiones del país y la anexionada península ucraniana de Crimea.
Medios ucranianos han informado de que el ataque lanzado tenía como objetivo la refinería local de Salatava, una de las plantas industriales más grandes de Rusia y que pertenece a la empresa Gazprom. Desde el canal ruso Astra han confirmado que varios testigos vieron una columna de humo en dicha instalación que ya había sido atacada en el mes de julio.
Los ataques contra instalaciones energéticas rusas se producen además en un contexto de problemas de suministro de combustible. Según medios independientes, varias regiones han vuelto a registrar escasez de gasolina y largas colas en las estaciones de servicio. Rusia se ha visto obligada incluso a importar gasolina de la India para hacer frente al déficit.