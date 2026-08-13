Ucrania ataca objetivos en Bashkiria, incluido otro almacén del 'Amazon ruso'

Continúa el contraataque ucraniano contra objetivos rusos. Tras la oleada de drones que bombardearon este miércoles una de las principales bases de la flota rusa en el mar Negro, Ucrania ha vuelto a cargar contra Rusia.

Los drones ucranianos han vuelto a cargar esta vez contra varios objetivos industriales ubicados en la región de Bashkiria, a 1.200 kilómetros al este de Moscú. El gobernador de la ciudad, Radi Jabirov, ha confirmado en redes sociales que tras los ataques han resultado heridas dos personas y que ambas han sido hospitalizadas.

Los fragmentos de uno de los drones cayeron en el polígono industrial de Salavata donde se declaró un incendio, tal y como admitió el mandatario. Según Jabirov, 21 drones se dirigían hacia Salavata, situada unos 150 kilómetros al sur de Ufá, de los que 16 fueron derribados por las defensas antiaéreas rusas.

Los aparatos restantes tenían como objetivo un almacén de la compañía de comercio electrónico Wildberries —conocido como el 'Amazon ruso'— en Ufá. La propia empresa ha confirmado el ataque y ha informado de que se ha declarado un incendio en la nave, aunque sus trabajadores han sido evacuados a tiempo.