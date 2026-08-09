Kiev y Moscú intercambian ataques: seis muertos en Bélgorod (Rusia) y daños en el puerto ucraniano de Odesa

Seis personas han muerto y otras 25 han resultado heridas este domingo en un ataque nocturno con drones ucranianos contra la ciudad rusa de Bélgorod, según las autoridades locales, que afirman que la urbe ha sido atacada por 16 drones, "tres de los cuales han sido derribados".

Alexander Shuvayev, gobernador en funciones de la región de Bélgorod, ha declarado que el ataque ha provocado incendios en dos edificios de apartamentos, que posteriormente han sido extinguidos por los servicios de emergencia. También ha señalado que un gran número de edificios residenciales han sido dañados, además de vehículos e instalaciones administrativas.

Sobre las víctimas, ha detallado las 25 personas heridas están hospitalizadas por heridas, incluidos dos niños de cuatro y nueve años: "Bélgorod de nuevo sufrió un ataque masivo de los terroristas de Kiev", ha escrito por la plataforma de mnsajería Telegram.

Durante la noche, también se ha producido un ataque ruso en la ciudad portuaria de Odesa, en Ucrania, cuyo puerto marítimo ha resultado dañado según el presidente Volodímir Zelenski. Ocho personas han resultado heridas.

"De esta manera, los rusos están librando una guerra contra la seguridad alimentaria mundial", ha afirmado mandatario. Los puertos marítimos de Odesa son la principal vía de salida de las exportaciones agrícolas de Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que ha destruido más de 150 drones ucranianos sobre la parte europea del país, así como sobre Crimea, el mar Negro y el mar de Azov.

Asimismo, en Novorossiysk, un importante puerto ruso de exportación en el mar Negro, han caído restos de drones sobre dos instalaciones, así lo ha declarado el alcalde Alexander Kravchenko. En la región rusa de Bashkortostán, un dron ucraniano ha impactado contra un edificio en construcción y una grúa en la ciudad de Ufá, según la agencia estatal RIA.

Guerra de desgaste Estos ataques se producen en un momento de escala del conflicto entre Kiev y el Kremlin, que se prolonga ya más de cuatro años después y cuyo final todavía se ve lejano. Los ataques se centran tanto en núcleos urbanos como en instalaciones de petróleo o electricidad, como estrategia de "guerra de desgaste". En los últimos días, Ucrania lanzó su segunda mayor ofensiva contra Rusia con más de 600 drones, lo que provocó la muerte de dos personas en la región rusa de Bryansk, cuando su principal objetivo era una refinería en Yaroslavl. Rusia también ha atacado Kiev esta semana. El último asalto, este sábado, provocó tres fallecimientos, entre ellos un niño. Días antes, otra ofensiva contra la capital ucraniana mató a 17 persona.

Rusia anuncia la toma de dos pueblos en Donetsk Las fuerzas rusas han tomado el control de dos pueblos de la región de Donetsk, en el este de Ucrania, según recoge la agencia estatal de noticias RIA, citando al Ministerio de Defensa ruso. El comunicado, publicado en Telegram, menciona la toma de Vasyutinske, a pocos kilómetros al este de Kramatorsk, y de Toretsk, al suroeste de la ciudad de Druzhkivka. Rusia avanza lentamente hacia el oeste a través de la región de Donetsk, aunque desde hace meses apenas se han producido cambios significativos en las posiciones a lo largo de la línea del frente de 1.200 kilómetros. El blog de guerra ucraniano DeepState, que utiliza informes de fuentes abiertas para documentar las posiciones en el frente de ambos bandos, informó de que las fuerzas rusas habían avanzado cerca de Illinivka, en las afueras de la disputada ciudad de Kostiantynivka. Las fuerzas ucranianas no han confirmado el cambio de control de ambos asentamientos.