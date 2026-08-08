Al menos tres muertos, entre ellos un niño, en un nuevo ataque ruso sobre Kiev

Al menos tres personas han fallecido, entre ellas un niño, y varias más han resultado heridas en una nueva ola de ataques rusos este sábado contra Kiev y sus alrededores, según ha confirmado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha reclamado mayor "presión" a sus socios sobre Rusia.

Este nuevo ataque sobre la capital ucraniana se produce apenas unos días después del que mató a otras a 17 personas e hirió a una treintena más también en Kiev. En esta ocasión, Zelenski ha vuelto a incidir en que es una muestra del desinterés de su homólogo ruso, Vladimir Putin, de acabar con la guerra.

Zelenski demanda más presión sobre Rusia "Putin por sí solo no quiere y se aferra desesperadamente a sus misiles balísticos y drones para mantener la guerra en marcha. Hace falta más presión", ha instado Zelenski, que ha recalcado que estos nuevos ataques han ido dirigidos hacia población e infraestructura civil. "Los rusos no podían ignorar esto", ha dicho. Zelenski ha explicado que sus socios necesitan seguir imponiendo a Rusia "nuevas sanciones que impidan la producción de estos misiles balísticos" y del mismo modo suministrar a Ucrania el armamento necesario para proteger a la población, incluidos misiles antibalísticas, interceptores para Patriot y aviones F-16. Ucrania lanza más de 600 drones a 18 regiones rusas en el segundo mayor ataque de la guerra "Todo esto funciona y ayuda a proteger vidas cuando lo tenemos aquí, en Ucrania, en lugar de estar acumulando polvo en almacenes a miles de kilómetros de los ataques rusos contra la vida", ha reprochado Zelenski.

Ataques nocturnos en Kiev La ofensiva ha comenzado poco después de la medianoche, cuando la Fuerza Aérea ucraniana alertó de la aproximación de varias oleadas de drones hacia Kiev y su área metropolitana. Las primeras explosiones se escucharon en la capital alrededor de las 00.45 horas (hora local), según ha recogido el diario 'Kyiv Independent'. Apenas minutos después se ha registrado una nueva sucesión de explosiones. Ya de madrugada, mientras los equipos de rescate trabajaban para controlar los incendios provocados en Pujivka, en el distrito de Brovari, se escucharon nuevas detonaciones en Kiev y la Fuerza Aérea ha advertido de ataques con misiles balísticos. 01.32 min Rusia persigue a los llamados "agentes extranjeros", críticos con Putin y la guerra en Ucrania Brovari, situado al este de Kiev, había sufrido recientemente otro importante ataque ruso que causó ocho muertos en una estación de tren. El nuevo bombardeo se produce mientras la localidad continúa recuperándose de aquella ofensiva, considerada una de las más graves sufridas en la zona desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala. Los ataques contra Kiev y otras ciudades ucranianas se han intensificado durante los últimos meses en un contexto marcado por las dificultades de Ucrania para mantener una defensa aérea suficiente frente a los misiles balísticos rusos.