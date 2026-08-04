Al menos cinco muertos y diez heridos en un ataque con drones ucranianos en la región de Moscú

Ucrania ha atacado de nuevo con drones un almacén de Wildberries, el 'Amazon ruso', como ha confirmado el canal independiente del país. El ataque ha dejado al menos cinco muertos y una decena de heridos, se ha producido en el distrito municipal de Chéjov, al sur de Moscú, y también en las regiones de Leningrado y Tver.

El gobernador local, Andréi Vorobiov, ha expresado sus condolencias a los allegados de las víctimas y confirma, a través de su canal de Telegram, que había cinco fallecidos y seis heridos, aunque después la cifra aumentó a diez personas heridas. Siete de ellos se encuentran en estado grave y uno, muy grave.

El mandatario informa de que, aparte del almacén, también han sufrido daños una subestación eléctrica y un edificio administrativo. Además, ha advertido de que "en la aldea de Sólnishkovo los fragmentos de un dron dañaron una casa y un automóvil" y que los militares "continúan repeliendo el ataque" de drones detectados en cuatro regiones distintas de la región capitalina.

A causa del impacto se produjeron varios incendios en la zona industrial de Novosélok aunque "las llamas ya fueron sofocadas", como confirmó el dueño de la instalación.

Alexander Drozdenko, gobernador de la región de Leningrado, informó de un herido y varios daños en una zona de almacenes cerca de la localidad Krasni Bor del distrito de Tosnenski, a consecuencia de un ataque ucraniano.

Por su parte, el líder de Tver, Vitali Koroliov, informó que la defensa antiaérea rusa derribó un dron, sin provocar daños ni heridos, que intentaba atacar un almacén del Amazon ruso en la localidad de Emmauss del distrito Kalíninski.

Vigésimo ataque a Wildberries en una semana El Ministerio de Defensa de Rusia afirma que durante la noche han interceptado y destruido 320 drones ucranianos de ala fija sobre 18 regiones rusas y la península de Crimea. La compañía Wildberries confirma el ataque a la instalación logística y la evacuación de todo el personal. Estos ataques se suman a los 18 anteriores, con lo que Ucrania habría dañado más de 20 almacenes en las últimas semanas.