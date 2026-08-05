Al menos un muerto y 12 heridos en bombardeos rusos contra varios puntos de Kiev
- La nueva oleada de ataques ha provocado incendios y derrumbes de infraestructura, atrapando a civiles en algunos casos
- Ucrania también ha intensificado sus ataques contra la infraestructura civil rusa en las últimas semanas
Al menos una persona ha muerto y otras 12 han resultado heridas en los nuevos bombardeos perpetrados en la madrugada de este miércoles contra la capital de Ucrania, Kiev, y su región, según han informado las autoridades ucranianas.
"A las 2:10 horas se registraron daños por el ataque en siete lugares de los distritos de Holosivski, Obolonski, Desnianski y Sviatoshinski de Kiev", ha informado en redes la Administración Militar de Kiev, antes de informar de que, "lamentablemente, una mujer ha fallecido a manos del enemigo". Poco después, el órgano local ha cifrado en 12 el número de heridos, si bien ha señalado que "el trabajo sobre el terreno continúa y la información se actualiza constantemente" ante una oleada de ataques que ha provocado incendios y derrumbes de infraestructura, atrapando a civiles en algunos casos.
"En el distrito de Golosiivsky, dos personas heridas fueron rescatadas de entre los escombros de un almacén destruido", ha dicho el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en Telegram, añadiendo que las operaciones de rescate continuaban. Una información inicial sobre un incendio en un edificio de apartamentos de 20 plantas no ha sido confirmada por el regidor de la capital.
Además, los ataques han provocado también una fuga de amoníaco, según la propia autoridad, que ha asegurado que "ya ha sido localizada" en un tanque que albergaba 300 litros de la sustancia cuando ha sido alcanzado, si bien ha subrayado que "no existe peligro para la población".
La alerta aérea en la ciudad fue levantada después de estar vigente durante aproximadamente una hora y 25 minutos, aunque el gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, ha indicado que "el enemigo está volviendo a lanzar un ataque masivo contra la región de Kiev con misiles balísticos y drones de ataque".
El intercambio de ataques aumenta
En los últimos meses, Kiev ha instado a sus aliados a que le proporcionen más misiles Patriot estadounidenses para ayudar a proteger su espacio aéreo de los ataques con misiles balísticos rusos. El sábado, un ataque ruso mató a 10 personas en Kiev y la región circundante e hirió al menos a otras 30, según las autoridades locales.
Ese mismo día, un barco perteneciente a la agencia rusa de energía atómica, Rosatom, fue hundido en el Mar Negro por dos drones ucranianos, pero no se reportaron víctimas. Y es que Ucrania también ha intensificado sus ataques contra la infraestructura civil rusa en las últimas semanas, particularmente instalaciones logísticas y energéticas.
Según las autoridades rusas, cinco personas murieron el martes por la mañana en un ataque con drones ucranianos en la región de Moscú, donde Kiev atacó almacenes pertenecientes al gigante ruso de comercio electrónico Wildberries, que ha sido blanco de ataques en los últimos días. Se trata de un elevado número de víctimas mortales en la región que rodea la capital rusa, situada a varios cientos de kilómetros del frente. De hecho, esta madrugada, drones ucranianos han alcanzado a un nuevo almacén perteneciente a Wildberries en la región de Tula.
En el lado ucraniano, en la región de Sumi (noreste), dos niñas y una anciana murieron a causa de bombas guiadas rusas durante la noche del lunes al martes. Los cuerpos de las dos niñas fueron hallados entre los escombros de su casa, según el gobernador regional, Oleg Grigorov. En otro ataque ruso en Nikolaiev, al sur de Ucrania, una mujer de 89 años perdió la vida, según Georgy Reshetilov, jefe de la administración militar regional.