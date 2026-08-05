Al menos un muerto y 12 heridos en bombardeos rusos contra varios puntos de Kiev

Al menos una persona ha muerto y otras 12 han resultado heridas en los nuevos bombardeos perpetrados en la madrugada de este miércoles contra la capital de Ucrania, Kiev, y su región, según han informado las autoridades ucranianas.

"A las 2:10 horas se registraron daños por el ataque en siete lugares de los distritos de Holosivski, Obolonski, Desnianski y Sviatoshinski de Kiev", ha informado en redes la Administración Militar de Kiev, antes de informar de que, "lamentablemente, una mujer ha fallecido a manos del enemigo". Poco después, el órgano local ha cifrado en 12 el número de heridos, si bien ha señalado que "el trabajo sobre el terreno continúa y la información se actualiza constantemente" ante una oleada de ataques que ha provocado incendios y derrumbes de infraestructura, atrapando a civiles en algunos casos.

"En el distrito de Golosiivsky, dos personas heridas fueron rescatadas de entre los escombros de un almacén destruido", ha dicho el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, en Telegram, añadiendo que las operaciones de rescate continuaban. Una información inicial sobre un incendio en un edificio de apartamentos de 20 plantas no ha sido confirmada por el regidor de la capital.

Los equipos de rescate trabajan en las inmediaciones de un almacén dañado tras los ataques masivos rusos en Kiev Servicio de Emergencias de Ucrania

Además, los ataques han provocado también una fuga de amoníaco, según la propia autoridad, que ha asegurado que "ya ha sido localizada" en un tanque que albergaba 300 litros de la sustancia cuando ha sido alcanzado, si bien ha subrayado que "no existe peligro para la población".

La alerta aérea en la ciudad fue levantada después de estar vigente durante aproximadamente una hora y 25 minutos, aunque el gobernador de Kiev, Timur Tkachenko, ha indicado que "el enemigo está volviendo a lanzar un ataque masivo contra la región de Kiev con misiles balísticos y drones de ataque".