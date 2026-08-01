Al menos nueve muertos y 28 heridos en un ataque con misiles balísticos rusos sobre Kiev

Un nuevo ataque con misiles balísticos contra Kiev durante la noche ha dejado nueve muertos, según una cifra anunciada este sábado por la mañana, justo cuando Donald Trump duda sobre si autorizar a Ucrania a producir sistemas Patriot para interceptarlos. La defensa frente a los misiles balísticos, que son especialmente difíciles de neutralizar, es la "máxima prioridad" de Kiev a medida que Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania.

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"Nueve personas murieron en la capital tras el ataque enemigo", ha declarado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, que ha informado de que 28 residentes han resultado heridos. "Se registraron incendios y daños en cinco distritos de la capital", incluido el de Solomianskyi —donde fallecieron dos personas y "un edificio residencial de cinco plantas quedó parcialmente destruido y se incendió"—, han informado los servicios de emergencia de Ucrania a través de Telegram.

En el distrito de Darnytskyi, donde se contabilizaron siete víctimas, los servicios de emergencia reportaron, entre otros incidentes, "un incendio... en un edificio administrativo", según la misma fuente.

El ataque provoca varios incendios Durante las explosiones, las Fuerzas Aéreas de Ucrania han confirmado que varios "misiles balísticos" se dirigían "desde el norte hacia Kiev". El alcalde de la capital también ha instado a los residentes a buscar refugio y ha informado de que hay varios incendios en los distritos de Holosiivskii, Darnytskii, Shevchenkivskii y Solomianskii. "En el distrito de Solomyanskii, se ha declarado un incendio en un edificio no residencial de seis plantas tras ser alcanzado por un impacto. En los distritos de Holosiivskii y Darnytskii, han caído escombros sobre inmuebles no residenciales. En el distrito de Solomyanskii, hay coches en llamas en un aparcamiento. En el distrito de Darnytskii, un misil ha impactado en una zona no residencial. En el distrito de Shevchenkivskii, hay un incendio en un lavadero de coches. En el distrito de Solomyanskii, hay personas atrapadas en un edificio de cinco plantas tras la caída de restos de un cohete sobre el mismo. Se ha producido un incendio en el patio de un edificio residencial", ha informado en una publicación en sus redes sociales.