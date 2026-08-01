Al menos nueve muertos y 28 heridos en un ataque con misiles balísticos rusos sobre Kiev
- El ataque ha provocado incendios y daños en cinco distritos de la capital
- Zelenski ha solicitado a Trump acelerar el suministro de sistemas de defensa antiaérea Patriot para frenar los misiles
Un nuevo ataque con misiles balísticos contra Kiev durante la noche ha dejado nueve muertos, según una cifra anunciada este sábado por la mañana, justo cuando Donald Trump duda sobre si autorizar a Ucrania a producir sistemas Patriot para interceptarlos. La defensa frente a los misiles balísticos, que son especialmente difíciles de neutralizar, es la "máxima prioridad" de Kiev a medida que Rusia intensifica sus ataques contra Ucrania.
"Nueve personas murieron en la capital tras el ataque enemigo", ha declarado el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, que ha informado de que 28 residentes han resultado heridos. "Se registraron incendios y daños en cinco distritos de la capital", incluido el de Solomianskyi —donde fallecieron dos personas y "un edificio residencial de cinco plantas quedó parcialmente destruido y se incendió"—, han informado los servicios de emergencia de Ucrania a través de Telegram.
En el distrito de Darnytskyi, donde se contabilizaron siete víctimas, los servicios de emergencia reportaron, entre otros incidentes, "un incendio... en un edificio administrativo", según la misma fuente.
El ataque provoca varios incendios
Durante las explosiones, las Fuerzas Aéreas de Ucrania han confirmado que varios "misiles balísticos" se dirigían "desde el norte hacia Kiev". El alcalde de la capital también ha instado a los residentes a buscar refugio y ha informado de que hay varios incendios en los distritos de Holosiivskii, Darnytskii, Shevchenkivskii y Solomianskii.
"En el distrito de Solomyanskii, se ha declarado un incendio en un edificio no residencial de seis plantas tras ser alcanzado por un impacto. En los distritos de Holosiivskii y Darnytskii, han caído escombros sobre inmuebles no residenciales. En el distrito de Solomyanskii, hay coches en llamas en un aparcamiento. En el distrito de Darnytskii, un misil ha impactado en una zona no residencial. En el distrito de Shevchenkivskii, hay un incendio en un lavadero de coches. En el distrito de Solomyanskii, hay personas atrapadas en un edificio de cinco plantas tras la caída de restos de un cohete sobre el mismo. Se ha producido un incendio en el patio de un edificio residencial", ha informado en una publicación en sus redes sociales.
Un ataque con misiles balísticos, táctica habitual de Moscú
Rusia ha vuelto a atacar la capital ucraniana con misiles balísticos de largo alcance, una táctica habitual de Moscú orientada a desgastar unas defensas aéreas locales con dificultades para interceptar este tipo de proyectiles. Ante la reactivación de esta ofensiva, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha solicitado durante los últimos meses a su homólogo estadounidense, Donald Trump, acelerar el suministro de sistemas de defensa antiaérea Patriot para frenar los ataques rusos.
"Al no lograr sus objetivos en el campo de batalla, Rusia está intensificando sus ataques aéreos y el terror contra civiles. Ucrania necesita urgentemente sistemas adicionales de defensa aérea y antimisiles, así como interceptores", ha declarado el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha, en redes.
El ministro ha persistido en la necesidad de obtener estos sistemas, alentando indirectamente a la Casa Blanca a la importancia de "la velocidad en las decisiones y entrega".
"Cada decisión que fortalece la defensa del cielo ucraniano salva vidas humanas, mientras que cada demora conduce a muertes y crímenes de guerra. Es la batalla por los cielos la que definirá la trayectoria de esta guerra. Cuanto más fuerte sea el escudo aéreo sobre Ucrania, más cerca estará la paz", ha concluido.