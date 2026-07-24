Al menos seis muertos por un ataque ruso en Kiev tras la ofensiva ucraniana contra el 'Amazon ruso'

Al menos seis personas han muerto en Kiev por un ataque con misiles de Rusia, ha confirmado el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. "Actualmente se lleva a cabo una operación de rescate en la región de Kiev tras el impacto de misiles rusos", ha subrayado el presidente. Ucrania ha llevado a cabo durante la noche una nueva oleada de bombardeos contra almacenes de 'Amazon ruso'.

Además, cinco personas han perdido la vida y otras nueve han resultado heridas entre decenas de afectados en un nuevo ataque aéreo ruso con dos bombas aéreas en la ciudad de Sloviansk, uno de los dos centros urbanos que Ucrania conserva en Donetsk —el otro es Kramatorsk—. El gobernador de esta región, Vadim Filashkin, ha dicho que los dos explosivos provocaron daños en decenas de casas, una infraestructura industrial y el consulado de Letonia.

"¡Permanecer aquí es arriesgado!", ha escrito Filashkin, que ha pedido a los vecinos que abandonen la zona y las ciudades cercanas ante el peligro.

La ofensiva se produce en una ola de ataques ucranianos con drones a instalaciones de la empresa Wildberries, conocida como la 'Amazon rusa', en Leningrado, San Petersburgo, Simferópol y Tver en un intento de dañar la economía rusa y sus cadenas logísticas. Se trata del cuarto ataque a esta empresa que, junto a su competidor Ozon, vende bienes y servicios que equivalen al 8,5% del PIB de Rusia y dan trabajo a 4 millones de personas.

Una columna de humo asciende desde uno de los almacenes de Wildberries en San Petersburgo tras los ataque ucranianos EPA/Stringer

"Un ataque con dron provocó un incendio en un almacén de Wildberries en la aldea de Novosaratovka, distrito de Vsevolozhsk —Leningrado—", ha confirmado el gobernador de la región, Alexander Drozdenko, y lamenta que "tres personas resultaron heridas de gravedad moderada y reciben atención médica en el hospital", ha comunicado en sus redes. Se estima que la 'Amazon rusa' sufrirá unas pérdidas de unos 1.900 millones de dólares.

El resto de ataques a estas instalaciones de Wildberries se han reportado en Simferópol, en la península ucraniana de Crimea (anexionada por Rusia en 2014); en Tver, una ciudad al noroeste de Moscú, cuyo mandatario, Vitali Koroliov, ha asegurado que el incendio provocado por la ofensiva ya se ha extinguido y "no hay víctimas entre los residentes ni los empleados del centro".

Wildberries es una empresa rusa cuya división bancaria ha sido objeto de las sanciones de la Unión Europea. La compañía, fundada por Tatyana Kim, la mujer más rica del país, desempeña un papel importante en la economía de consumo de Rusia. El hecho de que sea un objetivo de Kiev responde a su plan de hacer sentir a los habitantes del país las consecuencias de la guerra.

Ucrania comenzó los ataques a estas instalaciones el pasado sábado, después de meses de ataques rusos a centros similares. Ambos países utilizan el mismo argumento: las fuerzas militares enemigas usan estos edificios como bases para sus operaciones. El Ministerio de Defensa ruso ha aclarado que durante la noche las defensas antiaéreas derribaron un total de 571 drones ucranianos en 16 regiones.

Fábricas de armas también son objetivo Ucrania empleó misiles Flamingo, de fabricación ucraniana, para atacar varios objetivos y Denys Shitilierman, cofundador de la empresa fabricante Fire Point, ha publicado en sus redes imágenes del lanzamiento de este arma. ““ Entre los blancos de Ucrania se encuentra también la empresa rusa Avitek —en la región de Kírov—, que produce misiles aéreos y otros materiales de uso militar. Su gobernador, Alexander Sókolov, ha confirmado que 32 personas se han visto afectadas: "El ataque lanzado por el régimen de Kiev contra una empresa en Kírov, ha provocado, lamentablemente, 32 víctimas. Entre ellas seis personas han perdido la vida", las otras 26 está heridas y los servicios de emergencia los han atendido. Desde Kiev han afirmado que de estas plantas se producen componentes para los motores de misiles, asientos eyectables y materiales para el sistema de defensa aérea Tor. Desde el inicio de la guerra, en febrero de 2022, esta empresa ha sido sancionada.

Rusia continúa atacando Rusia ha confirmado que durante esta semana sus fuerzas han atacado tres puertos ucranianos en una ofensiva que tenía como objetivo la infraestructura necesaria para la armada ucraniana. Andréi Rémovich Beloúsov, ministro ruso de Defensa, ha asegurado que sus misiles aéreos y drones alcanzaron los puertos de Odesa —en el que atacaron tanques de almacenamiento de petróleo para las fuerzas militares—; Izmail —donde alcanzaron facilidades de carga y descarga de combustible— y Mykolaiv —un buque de carga que en ese momento estaba descargando material militar —. También se ha visto alcanzada por las fuerzas rusas una planta energética en el norte de Ucrania, en la ciudad de Chernihiv, que ha dejado sin electricidad a cerca de 150.000 habitantes.