La Unión Europea impone un nuevo paquete de sanciones a Rusia con la extensión del tope al petróleo

Los Veintisiete han alcanzado este jueves un acuerdo para desbloquear el que será el vigésimo primer paquete de sanciones que aplicarán a Rusia en el contexto de su guerra con Ucrania. Una de las principales medidas es el tope al precio del petróleo, que se extenderá durante 12 meses a un valor de 44,10 dólares.

El paquete lo propuso la Comisión Europea el 9 de junio y supone el mayor número de inclusiones individuales en listas de sanciones desde que comenzaron las aplicaciones de estos paquetes hace cuatro años. Habrá limitaciones y prohibiciones a las transacciones dirigidas al sector financiero ruso y nuevas medidas que engloban las criptomonedas. El texto todavía no ha sido refrendado.

"Otro paso decisivo para intensificar la presión sobre Rusia", ha asegurado António Costa, presidente del Consejo Europeo. "Nuestro apoyo a Ucrania y a una paz justa y sostenible sigue siendo inquebrantable".

"Estamos golpeando a Putin donde más le duele", ha afirmado Kaja Kallas, vicepresidenta de la UE, "cortando las vías de financiación de las que depende para sostener la guerra".

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha compartido en su cuenta de X algunas de las medidas más destacables del acuerdo. Entre ellas, el debilitamiento de "las bases económicas de los esfuerzos bélicos de Rusia". 32 nuevos bancos rusos entran en la lista de entidades con prohibición de transacciones y, por primera vez, se toman medidas contra aquellos buques que apoyen a la flota fantasma del país.

¿Qué es una flota fantasma? La shadowfleet, o flota fantasma, son barcos que transportan ciertas mercancías como petróleo o sus derivados, que han sido producidos en países que tienen algún tipo de restricción a sus exportaciones. Estas embarcaciones se valen de algunas lagunas en el derecho marítimo internacional para evadir las sanciones. Su objetivo es falsear u ocultar su origen, destino o propiedad. Lo logran apagando sistemas como el SIA —Sistema de Identificación Automática—, manipulan su ubicación por satélite o cambian la bandera que ondea en el barco. S&P Global publicó que en 2025 que la flota fantasma rusa cuenta con cerca de 978 buques, un 18,5% del tonelaje total de petroleros del mundo. Claves de las 'flotas fantasma', los barcos que transportan petróleo para burlar las sanciones a Venezuela o Rusia Miguel Charte Aunque puedan parecer prácticas ilegales, son la prueba de las lagunas en las leyes de las que se aprovechan estos buques. No va contra la ley cambiar la bandera, pero sí que es ilegal modificar la documentación del barco. La forma que han encontrado estos barcos de sobrepasar ese impedimento es navegar bajo banderas de conveniencia. Hay países como Gabón o Camerún que permiten que las embarcaciones naveguen bajo su bandera y con los documentos en regla a cambio de divisas.