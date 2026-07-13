La Unión Europea sanciona a la red social rusa VK y endurece la presión contra el ecosistema de ciberataques de Moscú

La Unión Europea ha endurecido este lunes la presión sobre Rusia con un nuevo paquete de sanciones dirigido tanto contra la maquinaria de vigilancia del Kremlin como contra la red de ciberataques atribuida a Moscú.

Bruselas acusa a VK y a su filial Communication Platform de desarrollar la aplicación Max App, supervisada por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) y preinstalada en todos los teléfonos móviles vendidos en Rusia, con funciones que permiten vigilar a usuarios considerados críticos con el Kremlin. Junto a ellas, también han sido sancionadas las compañías Citadel, VAS Experts y Norsi-Trans, fabricantes de tecnología empleada por el sistema SORM, utilizado para interceptar llamadas telefónicas, correos electrónicos, mensajes y actividad en redes sociales.

Las medidas se enmarcan en el régimen europeo de sanciones por violaciones de derechos humanos creado tras la muerte del opositor Alexéi Navalni. La alta representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha asegurado que durante la jornada podrían aprobarse cerca de 250 nuevas designaciones en distintos regímenes sancionadores de la Unión, "el mayor número de sancionados que hemos aprobado hasta la fecha".

No obstante, ha reconocido que el 21.º paquete de sanciones contra Rusia sigue sin cerrarse porque todavía quedan "cuestiones abiertas" entre los Estados miembros.

Alemania y Finlandia convocan a los embajadores rusos El endurecimiento de la presión europea ha ido acompañado de nuevas medidas diplomáticas contra Moscú. Alemania ha convocado este lunes al embajador ruso en Berlín después de que la Unión Europea atribuyera formalmente al Centro 16 del FSB una prolongada campaña de ciberataques contra instituciones europeas y países socios, especialmente Ucrania. Según el Gobierno alemán, los análisis de sus servicios de inteligencia permitieron identificar a la unidad rusa detrás de la operación conocida como la operación TURLA, uno de los grupos de ciberespionaje atribuidos al FSB. Las autoridades alemanas sostienen que estas actividades forman parte de una estrategia sostenida durante años contra Alemania, Francia, Polonia, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Rumanía, Chipre y Finlandia, entre otros países europeos. Bruselas denuncia que este ecosistema combina la actuación de los servicios de inteligencia rusos con grupos de ciberdelincuentes, hacktivistas y empresas privadas que colaboran en operaciones de desestabilización. Finlandia adoptó una medida similar al convocar al embajador ruso en Helsinki. La ministra de Exteriores, Elina Valtonen, ha condenado las "actividades cibernéticas maliciosas" de Moscú y respaldado las sanciones europeas contra los responsables identificados por la UE, insistiendo en que las operaciones dirigidas por el FSB representan una amenaza directa para la seguridad del continente. El presidente ruso Vladímir Putin interviene en el foro «¡Todo por la victoria!», organizado por el Frente Popular Ruso en Moscú, el lunes 13 de julio Sergei Guneyev Sergei Guneyev

La OTAN denuncia una amenaza para la seguridad aliada La OTAN ha respaldado la posición de la Unión Europea y ha condenado las actividades cibernéticas rusas, que calificó como una amenaza para la seguridad de la Alianza. En un comunicado, los aliados acusaron a Moscú de utilizar su "ecosistema cibernético" para atacar infraestructuras críticas y organismos gubernamentales de países aliados y socios de la OTAN. "La Alianza condena enérgicamente las persistentes actividades cibernéticas maliciosas de Rusia", señala el comunicado, en el que también insta al Kremlin a poner fin a unas operaciones que, según la organización, vulneran las normas internacionales sobre el comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio. La declaración llega apenas unas horas después de que la Unión Europea ampliara su régimen de sanciones contra personas y entidades consideradas responsables de contribuir a la ciberdelincuencia impulsada desde Rusia.