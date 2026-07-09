Rusia y Ucrania intensifican los ataques aéreos y Moscú advierte de que la guerra podría prolongarse

Rusia y Ucrania han intensificado en los últimos días y semanas la campaña de ataques aéreos, con la esperanza de forzar a la otra parte a negociar. Moscú ha intensificado los bombardeos sobre Kiev y otras ciudades, que han causado decenas de muertos, mientras los ataques ucranianos han alcanzado infraestructuras, industrias, refinerías y barcos en territorio ruso, en ocasiones a miles de kilómetros de distancia.

Estados Unidos espera que estos ataques ucranianos en profundidad puedan hacer avanzar la negociación. "Es una escalada, pero es también una escalada que puede ayudar a conducir al final", dijo el presidente estadounidense, Donald Trump, en la cumbre de la OTAN en Ankara el miércoles.

"Es un error", ha advertido este jueves el Kremlin, para el que una escalada "no contribuirá en absoluto al proceso de paz" y sólo "prolongará" la guerra.

Bombardeos sobre Kiev y Odesa Este pasado miércoles, Rusia volvió a lanzar misiles balísticos contra Kiev, además de drones. Al menos tres personas han muerto y 13 han resultado heridas. Otras cuatro personas han muerto y seis han resultado heridas en la ciudad de Odesa, en la costa del mar Negro. Moscú ha intensificado este tipo de ataques en los últimos meses, mientras sus fuerzas terrestres están paralizadas en los frentes. El pasado 6 de julio, al menos 20 personas murieron en un ataque masivo contra Kiev y su región, mientras que a principios de mes otro bombardeo dejó 30 víctimas mortales. Mueren al menos 20 personas en un nuevo ataque masivo ruso contra Kiev en vísperas de la cumbre de la OTAN Rusia busca aprovechar la escasez de interceptores en el arsenal ucraniano. Las defensas antiaéreas ucranianas han derribado solo cuatro de los 54 misiles balísticos disparados por Rusia este mes, según datos de las Fuerzas Aéreas citados por Reuters. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha pedido más defensas antiaéreas a los aliados de la OTAN, y Trump permitirá a Ucrania fabricar baterías de sistemas Patriot en su propio territorio.

Ucrania alcanza más infraestructuras rusas Moscú justifica sus bombardeos como una respuesta a los ataques ucranianos en el interior de su territorio contra infraestructuras de todo tipo, en especial logísticas y de hidrocarburos. Este jueves, fuentes militares ucranianas han asegurado haber alcanzado una docena de barcos en el mar de Azov, que supuestamente iban a ser usados para suministrar combustible a las fuezas rusas y para transportar petróleo y derivados saltándose las sanciones internacionales. Un contenedor y un barco de carga han sido también alcanzados. El gobernador de la región rusa de Rostov ha confirmado que dos petroleros han sido atacados. En los últimos cuatro días, al menos 36 barcos han sido alcanzados en el mar Negro y el mar de Azov. Alejandro López (Descifrando la guerra): "En Ucrania hay margen para negociar si las partes aceptan congelar el frente" Víctor García Guerrero / @victorgguerrero El Estado Mayor ucraniano también ha informado de ataques durante la madrugada del jueves contra una terminal petrolera de la región rusa de Rostov y un depósito de munición del Ejército ruso en la región ucraniana de Lugansk, ocupada por Rusia. Así mismo, han sido atacados depósitos de petróleo en la región rusa de Tver, a orillas del río Volga, y en la región de Stávropol, en el Cáucaso, informa Efe. Estos últimos objetivos se encuentran a 500 kilómetros del frente. Además, Zelenski ha asegurado que sus fuerzas han alcanzado una estación de bombeo de petróleo de la ciudad rusa de Ufá, a casi 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana. El pasado lunes, drones ucranianos alcanzaron la mayor refinería rusa, situada en Omsk, cerca de la frontera con Kazajistán y a 2.700 kilómetros de la frontera ucraniana. Ucrania ha cambiado de estrategia y estos ataques reiterados contra refinerías, puertos y depósitos en Rusia o en las regiones ucranianas ocupadas están provocando desabastecimiento tanto al Ejército como a la población. En Crimea, región ucraniana anexionada unilateralmente por Rusia, las autoridades han declarado el estado de emergencia. En toda Rusia, millones de personas están afectadas por la falta de combustible. Trump concederá una licencia a Ucrania para fabricar misiles Patriots