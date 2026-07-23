Rubio y Lavrov abordan en Manila el fin de la guerra de Ucrania y la relación entre EE.UU. y Rusia

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, se han reunido este jueves en Manila para abordar la guerra de Ucrania, las posibles vías para poner fin al conflicto y la normalización de las relaciones entre Washington y Moscú.

La reunión, de unos 30 minutos, se ha celebrado en los márgenes del Foro Regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que reúne estos días en la capital filipina a los responsables de Exteriores de numerosos países. Ambos diplomáticos se sentaron frente a frente ante los medios antes del inicio del encuentro, aunque no hicieron declaraciones.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, en el Foro Foro Regional de la ASEAN AP

Moscú se declara dispuesto a una solución diplomática Según el Departamento de Estado estadounidense, Rubio y Lavrov hablaron de la relación bilateral y de “la necesidad de poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania”. Por su parte, el Ministerio de Exteriores ruso aseguró que Lavrov reiteró la disposición de Moscú a buscar una solución “política y diplomática” al conflicto. El jefe de la diplomacia rusa señaló además que Moscú mantiene su compromiso con las propuestas planteadas por los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, durante su encuentro de agosto de 2025 en Alaska. Ambas partes acordaron mantener abiertos los contactos, según la versión rusa. Rubio había afirmado la víspera que la guerra en Ucrania ha obstaculizado la capacidad de Estados Unidos y Rusia para encontrar puntos de entendimiento en otros asuntos. “Queremos que esta guerra termine”, declaró el secretario de Estado, quien aseguró que Washington sigue dispuesto a desempeñar un papel “constructivo” para lograrlo. Lavrov, por su parte, había anticipado que el encuentro sería útil porque permitiría “plantear preguntas y obtener respuestas”. Los dos responsables ya habían conversado brevemente durante una cena de gala celebrada el martes y participaron este jueves en una sesión del Foro Regional de la ASEAN. Reunión entre Marco Rubio y Serguéi Lavrov en el Foro Regional de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático de 2026 AP

Las negociaciones siguen estancadas La cita se produjo horas después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, mantuviera una reunión con enviados estadounidenses con el objetivo, según explicó, de “revitalizar la diplomacia”. “La paz es necesaria, una paz digna, y Ucrania lleva mucho tiempo preparada para ella”, escribió el mandatario en la red social X. ““ Las negociaciones para terminar con la guerra permanecen estancadas mientras Rusia mantiene sus exigencias territoriales y los ataques se han intensificado en los últimos meses a ambos lados del frente, con un número creciente de víctimas civiles. Trump, que conserva abiertos los canales de comunicación con Putin, ha respaldado recientemente la campaña ucraniana de ataques de largo alcance contra infraestructuras energéticas rusas, al considerar que podría contribuir a acercar el final de la guerra. Rubio y Lavrov también tenían previsto abordar la situación en Oriente Próximo, después de que Moscú condenara los recientes ataques estadounidenses contra Irán, uno de sus principales aliados en la región. Rusia y Ucrania intensifican los ataques aéreos y Moscú advierte de que la guerra podría prolongarse