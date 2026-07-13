Mueren al menos tres personas en un ataque ucraniano con drones contra la región de Moscú
- Otro ataque ucraniano mató a cuatro personas en la zona ocupada de la región de Zaporiyia el domingo
- Rusia ataca el puerto de Chornomorsk, cerca de Odesa
Un ataque ucraniano con drones ha dejado al menos tres muertos en la región de Moscú, según ha informado este lunes el gobernador, Andrei Vorobiov. Las defensas antiaéreas han derribado al menos 81 aparatos no tripulados, según la misma fuente, informa Reuters.
La aldea alcanzada está cerca de Istriá, 35 kilómetros al noroeste de los límites de la capital rusa.
El domingo, otro bombardeo ucraniano contra la zona ocupada de la región de Zaporiyia (este de Ucrania) matara a cuatro personas, todas civiles, según denunció el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov. El ataque se produjo en Energodar, la ciudad junto a la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Ucrania y de Europa, controlada por Rusia desde 2022.
"Desde el 27 de abril ya son once los muertos civiles. El número de heridos es de decenas", ha asegurado Lijachov, que ha criticado la pasividad occidental, y en especial del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), ante esto ataques, que según Rusia ponen en peligro la seguridad de la planta nuclear.
Ucrania ha alcanzado también este lunes 15 barcos en el mar de Azov, incluyendo siete petroleros, según ha informado el comandante de las fuerzas de drones, Robert Brovdi. En los últimos ocho días, 105 barcos han sido alcanzados en el mar Negro y el mar de Azov. Ucrania justifica los ataques a mercantes asegurando que estos barcos transportan armas y también que forman parte de la "flota fantasma" rusa que elude las sanciones al petróleo y el gas.
Rusia ataca el puerto de Chornomorsk, cerca de Odesa
Por su parte, Rusia ha atacado este lunes el puerto de Chornomorsk, cerca de la ciudad de Odesa, en el mar Negro. Según el Ministerio de Defensa ruso, el objetivo era infraestructura usada para el abastecimiento militar de las fuerzas ucranianas, depósitos de combustible y arsenales, informa Reuters.
La empresa agrícola ucraniana Kernel Holding ha informado de que ha paralizado sus operaciones en Chornomorsk.
Las autoridades ucranianas han asegurado que uno de los ataques rusos en la región de Odesa ha alcanzado a un barco con bandera de Togo que estaba anclado y cargado con fertilizantes. Tres marineros han muerto y cinco han resultado heridos, según estas fuentes, que cita Reuters.
Además, el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB) ha segurado haber frustrado ataques con drones desde el interior de Rusia contra aeródromos militares en las regiones de Amur, en el Extremo Oriente, y Cheliábinsk, en los Urales.
"Se incautaron 24 drones con módulos de control resistentes a la guerra electrónica, fabricados en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Suecia, armados con explosivos de más de un kilogramo", ha explicado el FSB en un comunicado difundido por TASS y recogido por Efe. Además se han incautado dos estaciones móviles de control terrestre para drones que utilizaban comunicaciones por satélite, móvil, Wi-Fi y radio, "equipadas con dispositivos de autodestrucción que contenían 250 gramos de explosivos cada una".
Moscú ha amenazado con escalar la guerra tras el cambio de estrategia de Ucrania, que desde hace semanas golpea infraestructuras estratégicas, sobre todo de hidrocarburos, en el interior de Rusia. Los drones ucranianos han llegado a golpear refinerías en Siberia, a miles de kilómetros de la frontera ucraniana.
La guerra de Ucrania va camino de cumplir cinco años y las negociaciones iniciadas entre Moscú y Kiev con la mediación de EE.UU. están paralizadas.