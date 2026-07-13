Mueren al menos tres personas en un ataque ucraniano con drones contra la región de Moscú

Un ataque ucraniano con drones ha dejado al menos tres muertos en la región de Moscú, según ha informado este lunes el gobernador, Andrei Vorobiov. Las defensas antiaéreas han derribado al menos 81 aparatos no tripulados, según la misma fuente, informa Reuters.

La aldea alcanzada está cerca de Istriá, 35 kilómetros al noroeste de los límites de la capital rusa.

El domingo, otro bombardeo ucraniano contra la zona ocupada de la región de Zaporiyia (este de Ucrania) matara a cuatro personas, todas civiles, según denunció el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov. El ataque se produjo en Energodar, la ciudad junto a la central nuclear de Zaporiyia, la mayor de Ucrania y de Europa, controlada por Rusia desde 2022.

"Desde el 27 de abril ya son once los muertos civiles. El número de heridos es de decenas", ha asegurado Lijachov, que ha criticado la pasividad occidental, y en especial del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), ante esto ataques, que según Rusia ponen en peligro la seguridad de la planta nuclear.

Ucrania ha alcanzado también este lunes 15 barcos en el mar de Azov, incluyendo siete petroleros, según ha informado el comandante de las fuerzas de drones, Robert Brovdi. En los últimos ocho días, 105 barcos han sido alcanzados en el mar Negro y el mar de Azov. Ucrania justifica los ataques a mercantes asegurando que estos barcos transportan armas y también que forman parte de la "flota fantasma" rusa que elude las sanciones al petróleo y el gas.