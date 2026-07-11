Al menos cinco muertos y 30 heridos en un ataque ruso con bombas aéreas guiadas sobre la ciudad ucraniana de Sumi
- "El enemigo era plenamente consciente de que también habría civiles entre los afectados", han denunciado las autoridades
- Las Fuerzas de Defensa ucranianas alcanzaron la pasada noche en el mar de Azov a 21 petroleros de 'flota fantasma' rusa
Al menos cinco personas han muerto y otras 30 han resultado heridas este sábado en un ataque ruso con bombas aéreas contra la ciudad de Sumi, en el noroeste de Ucrania, ha informado el jefe de la administración militar de la región homónima, Oleg Grigorov.
"Lamentablemente, un hombre gravemente herido ha muerto en el hospital. El número de muertes a causa del ataque con bombas aéreas guiadas rusas sobre Sumi ha ascendido a cinco", ha escrito Grigorov en su cuenta de Telegram, en la que ha añadido que el número de heridos asciende ya a 30 y que en estos momentos cinco personas se encuentran en estado grave.
Grigorov, que ha calificado el bombardeo ruso de "cínico ataque", ha precisado que dos bombas aéreas guiadas rusas impactaron en una zona muy concurrida, donde había civiles y circulaban coches y transporte público. En el epicentro de uno de los impactos hay una carretera y una parada de transporte público, ha añadido.
Otro de los ataques iba dirigido contra una infraestructura, en lo que es una muestra más de que "los rusos no cesan en sus intentos de destruir los servicios esenciales de la ciudad", ha señalado Grigorov, que ha señalado que "el enemigo era plenamente consciente de que también habría civiles entre los afectados". Además, la onda expansiva ha dañado edificios de varias plantas en los alrededores de los puntos de impacto.
Por otra parte, un ataque ruso con misiles contra una infraestructura civil en la ciudad portuaria de Odesa se ha saldado con al menos dos muertos y tres heridos, ha informado el jefe de la administración militar de la región homónima, Oleg Kiper.
Los muertos son dos camioneros, cuyo vehículos resultaron alcanzados por la onda expansiva, ha indicado el Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania. Asimismo, ha resultado dañado un buque mercante civil con bandera de San Cristóbal y Nieves, sin que hubiera que lamentar víctimas.
"Rusia sigue atacando de forma deliberada puertos civiles, buques e infraestructuras logísticas, violando flagrantemente las normas del derecho internacional y poniendo en peligro la seguridad de la navegación mundial", ha denunciado el ministerio.
Ucrania ataca la 'flota fantasma' rusa
Por otra parte, las Fuerzas de Defensa ucranianas alcanzaron la pasada noche en el mar de Azov a otros 21 petroleros de la llamada 'flota fantasma' que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales, informó este sábado el Estado Mayor ucraniano.
"Los petroleros se utilizan para transportar petróleo y productos petrolíferos eludiendo las sanciones internacionales, lo que garantiza la entrada de fondos para financiar la agresión armada contra Ucrania", ha recordado Ucrania en un comunicado.
Además, el Estado Mayor ha añadido que los drones ucranianos alcanzaron cuatro remolcadores, dos buques de carga seca y una draga utilizados por Rusia para garantizar la logística militar, el transporte de mercancías y el mantenimiento de la infraestructura portuaria.
Por su parte, el jefe de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, ha señalado que la cifra de barcos de la 'flota fantasma' rusa dañados en el mar de Azov en seis días asciende a 76, un tercio sólo durante la pasada noche, en la que se contabilizaron "73 impactos efectivos".
"En total, a lo largo de la noche, en la zona operativa del enemigo, en Crimea y la parte sur del territorio ocupado temporalmente, se atacaron 53 objetivos militares legítimos, incluidos la flota y recursos energéticos", ha precisado en un mensaje en Telegram.
"Parece que se ha interrumpido el tráfico por el estrecho de Kerch", ha añadido Brovdi, aludiendo a una supuesta suspensión temporal por el canal marítimo que separa a Crimea de Rusia y da entrada al mar de Azov.