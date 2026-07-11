Al menos cinco muertos y 30 heridos en un ataque ruso con bombas aéreas guiadas sobre la ciudad ucraniana de Sumi

Al menos cinco personas han muerto y otras 30 han resultado heridas este sábado en un ataque ruso con bombas aéreas contra la ciudad de Sumi, en el noroeste de Ucrania, ha informado el jefe de la administración militar de la región homónima, Oleg Grigorov.

"Lamentablemente, un hombre gravemente herido ha muerto en el hospital. El número de muertes a causa del ataque con bombas aéreas guiadas rusas sobre Sumi ha ascendido a cinco", ha escrito Grigorov en su cuenta de Telegram, en la que ha añadido que el número de heridos asciende ya a 30 y que en estos momentos cinco personas se encuentran en estado grave.

Grigorov, que ha calificado el bombardeo ruso de "cínico ataque", ha precisado que dos bombas aéreas guiadas rusas impactaron en una zona muy concurrida, donde había civiles y circulaban coches y transporte público. En el epicentro de uno de los impactos hay una carretera y una parada de transporte público, ha añadido.

Otro de los ataques iba dirigido contra una infraestructura, en lo que es una muestra más de que "los rusos no cesan en sus intentos de destruir los servicios esenciales de la ciudad", ha señalado Grigorov, que ha señalado que "el enemigo era plenamente consciente de que también habría civiles entre los afectados". Además, la onda expansiva ha dañado edificios de varias plantas en los alrededores de los puntos de impacto.

Por otra parte, un ataque ruso con misiles contra una infraestructura civil en la ciudad portuaria de Odesa se ha saldado con al menos dos muertos y tres heridos, ha informado el jefe de la administración militar de la región homónima, Oleg Kiper.

Los muertos son dos camioneros, cuyo vehículos resultaron alcanzados por la onda expansiva, ha indicado el Ministerio de Desarrollo de Comunidades y Territorios de Ucrania. Asimismo, ha resultado dañado un buque mercante civil con bandera de San Cristóbal y Nieves, sin que hubiera que lamentar víctimas.

"Rusia sigue atacando de forma deliberada puertos civiles, buques e infraestructuras logísticas, violando flagrantemente las normas del derecho internacional y poniendo en peligro la seguridad de la navegación mundial", ha denunciado el ministerio.