Von der Leyen visita Kiev y anunciará iniciativas para "integrar" las industrias de defensa de Ucrania y la UE
- "Ucrania ha construido un fuerte impulso militar", afirma la presidenta de la Comisión Europea
- Un ataque ruso mata a tres personas en Odesa
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llegado este miércoles a Kiev. Von der Leyen ha adelantado que en su visita a Ucrania anunciará varias iniciativas para profundizar la integración de las industrias de defensa del país y de la UE.
"Es un momento especial. Ucrania ha construido un fuerte impulso militar. La marea ha cambiado", ha escrito Von der Leyen en la red social X. "Anunciaré nuevas iniciativas para integrar nuestras industrias de defensa. Para que podamos producir más, y más rápido", ha añadido, y también discutirá la adhesión de Ucrania a la UE y los preparativos de cara al invierno, una estación del año dura para los ucranianos desde el comienzo de invasió rusa.
Tres muertos en un ataque ruso en Odesa
El mismo día en que Von der Leyen visita Ucrania, un ataque ruso contra el puerto de Odesa, en el mar Negro, ha matado al menos a tres personas. Serhi Lisak, jefe de la administración militar de la ciudad, ha afirmado en Telegram que hay varios heridos y hay daños en edificios residenciales.
El Ministerio de Defensa ruso ha reconocido que sus fuerzas han atacado varios objetivos en los puertos de Odesa y Chornomorsk (ambos en la región de Odesa) con misiles guiados y drones. Cuatro barcos han sido alcanzados, según el Ministerio, citado por Reuters.
Por su parte, Ucrania ha alcanzado con drones 20 barcos rusos en el mar Negro, incluyendo 17 petroleros, según el comandante de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi.
Rusia y Ucrania han intensificado sus ataques cruzados en las últimas semanas. Mientras Ucrania golpea con drones las infraestructuras críticas rusas en el interior del país (drones ucranianos han llegado hasta Siberia), y en especial la península de Crimea, anexionada unilateralmente por Moscú, así como barcos mercantes. Rusia repite sus ataques masivos con drones y misiles contra ciudades, y en los últimos días ha empezado también a atacar los puertos.
La guerra de Ucrania va camino de cumplir cinco años y las negociaciones iniciadas entre Moscú y Kiev con la mediación de EE.UU. están paralizadas.