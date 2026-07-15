Von der Leyen visita Kiev y anunciará iniciativas para "integrar" las industrias de defensa de Ucrania y la UE

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha llegado este miércoles a Kiev. Von der Leyen ha adelantado que en su visita a Ucrania anunciará varias iniciativas para profundizar la integración de las industrias de defensa del país y de la UE.

"Es un momento especial. Ucrania ha construido un fuerte impulso militar. La marea ha cambiado", ha escrito Von der Leyen en la red social X. "Anunciaré nuevas iniciativas para integrar nuestras industrias de defensa. Para que podamos producir más, y más rápido", ha añadido, y también discutirá la adhesión de Ucrania a la UE y los preparativos de cara al invierno, una estación del año dura para los ucranianos desde el comienzo de invasió rusa.