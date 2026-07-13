Diez países, entre ellos España, Francia y Alemania, acuerdan crear una coalición antibalística defensiva con Ucrania

Diez países europeos, entre los que figura España, han acordado este lunes la creación de la Coalición Integrada de Defensa contra Misiles Balísticos, con el objetivo de mejorar uno de los principales puntos débiles de la defensa ucraniana en su conflicto bélico contra Rusia. El acuerdo ha sido firmado por Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Noruega, España, Suecia y el Reino Unido, que han visto cómo en los últimos días, el espacio aéreo de su aliado ucraniano no ha sido capaz de impedir los ataques de Moscú.

Este encuentro, que se ha producido en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en el Muelle de Orsay, se ha producido horas antes de la cumbre de la Coalición de los Voluntarios, copresidida por el mandatario de Francia, Emmanuel Macron, y con la presencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, destinada a reforzar el apoyo militar a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia, para favorecer un alto el fuego y la reanudación de las negociaciones de paz.

"Creemos que la protección de Europa requiere una solución global basada en una arquitectura integrada de defensa antimisiles, capaz de disuadir y neutralizar futuras amenazas de misiles", señala el comunicado de la Presidencia. "Esta iniciativa complementará los sistemas de defensa contra misiles balísticos ya existentes, incluidas las soluciones europeas soberanas que ya han sido adquiridas o que serán adquiridas por los países participantes".

En una declaración conjunta, los diez países subrayaron que el aumento de las amenazas balísticas exige una respuesta colectiva basada en la cooperación industrial, la innovación tecnológica y el desarrollo conjunto de capacidades. Esta arquitectura defensiva conjunta complementará los sistemas de defensa antimisiles ya existentes, incluidos los europeos adquiridos o que puedan incorporarse en el futuro por los Estados participantes. Según los firmantes, la coalición aspira a "unificar la base industrial de defensa, la investigación y la experiencia operativa de sus miembros para construir una capacidad compartida frente a misiles balísticos y respaldar las actividades necesarias para su desarrollo".

Aunque la medida se adopta en plena escalada de ataques entre Rusia y Ucrania y en medio de una reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania, los firmantes han recalcado que esta iniciativa "no está dirigida contra ningún pueblo, sino en defensa del nuestro".

El último ataque ruso contra Ucrania, durante el pasado sábado, provocó la muerte de cinco personas y 30 heridos en la ciudad del noreste de Sumi, al noreste del país, en una ofensiva provocada por bombas aéreas. Como respuesta, el ejército ucraniano acabó con la vida de tres personas en la región de Moscú en otro ataque con drones.

Coalición de Voluntarios La cumbre ha tenido lugar en el Hotel Nacional de los Inválidos de París, en la víspera del desfile del 14 de julio, día de fiesta nacional en Francia en honor a la toma de la Bastilla en 1789. Al menos 25 jefes de Estado y de Gobierno asisten al encuentro, entre ellos el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. También ha asistido su homólogo ucraniano Volodímir Zelenski, que previamente se ha reunido con Macron, además de representantes de instituciones europeas y la OTAN. Los otros dos copresidentes, además de Macron, son el primer ministro británico Keir Starmer y el canciller alemán Friedrich Merz. Previamente al encuentro, el Gobierno francés ha recordado que Ucrania ya dispone de sistemas franco-italianos SAMP/T desplegados sobre el terreno y que se trabaja en una nueva generación de esta capacidad. Además, el Elíseo también ha destacado la disposición expresada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para facilitar a Ucrania los medios necesarios para fabricar interceptores Patriot. El Kremlin ha cargado contra esta coalición, que, según Rusia, no es más que un grupo de "belicistas" que "desean que la guerra continúe". Macron anuncia que 26 países se comprometen a desplegar tropas o estar presentes en Ucrania tras un alto el fuego

La OTAN denuncia "actividades cibernéticas maliciosas" rusas Los aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que también ha tenido presencia en la cumbre, han afirmado este lunes que condenan las actividades cibernéticas llevadas a cabo por Rusia, las cuales, según la alianza, tienen como objetivo sabotear infraestructuras y entidades gubernamentales. "Rusia aprovecha su ecosistema cibernético para atacar a los aliados y a los socios de la OTAN", ha señalado la alianza en un comunicado. Los miembros de la Alianza Atlántica han instado a Moscú a poner fin a estas actividades "desestabilizadoras", que "desatienden las normas internacionales acordadas sobre el comportamiento responsable de los Estados en el ciberespacio". La Unión Europea sanciona a la red social rusa VK y endurece la presión contra el ecosistema de ciberataques de Moscú Asimismo, la Unión Europea ha ampliado las sanciones contra Rusia, para incluir a personas y entidades consideradas responsables de "contribuir a la ciberdelincuencia" rusa. Concretamente, ha sancionado a cuatro personas y cinco entidades responsables de violaciones de derechos humanos, entre ellas VK Company, la red social más popular del país.