Los ataques rusos reducen al 35% los ucranianos con acceso regular a la sanidad en zonas de guerra

En medio de los ataques de Rusia a Ucrania, que comenzaron el 24 de febrero de 2022, Médicos Sin Fronteras (MSF) ha publicado un informe —llamado «No Safe Place to Heal», no hay lugar seguro para curarse— en el que documenta los ataques a la atención sanitaria y al personal médico ucraniano como estrategia deliberada en el conflicto bélico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reportado 1.373 ataques a la sanidad, alcanzando a trabajadores, pacientes, infraestructuras médicas, transportes o materiales sanitaros, solo en 2022. Una cifra a la que se suman los 370 ataques de 2023 y los 580 en 2025. Según la OMS -cita el informe-, tres cuartos de los ataques —que ellos mismos han verificado que tenían como objetivo el sistema sanitario ucraniano— se dirigieron a instalaciones hospitalarias y casi un cuarto a los transportes médicos como las ambulancias.

Según han indicado en el informe, MSF ha perdido acceso a más de 80 poblaciones a las que prestaban apoyo médico —en seis regiones diferentes— con clínicas móviles de atención primaria.

"Estos ataques son demasiado sistemáticos, demasiado frecuentes y demasiado precisos como para ser circunstanciales”, asegura el coordinador de MSF en Ucrania, Robin Meldrum. “Se trata de un patrón y detrás de los patrones hay una intención”, aclara. Una encuesta realizada a casi 200 civiles en zonas cercanas al frente de guerra ha revelado que, aquellos que tenían un acceso a la atención sanitaria “siempre” o “la mayor parte del tiempo”, se redujo del 72% —antes de 2022— al 35% —desde el inicio del conflicto—.