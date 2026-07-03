Las nuevas herramientas para luchar en el cielo: "Europa no está preparada para la guerra electrónica de los drones"

Rusia ha desviado una docena de drones que Ucrania había lanzado contra su territorio en el último año. Algunos de esos aparatos han causado daños. Todos han caído en países que pertenecen a la OTAN.

La organización militar carece de una estrategia coordinada ante el avance de una guerra electromagnética que se desarrollada y sofistica cada día en el campo de batalla.

Hablamos de estas técnicas de interferencias y su posible defensa con Álvaro Sánchez García de Viedma, director general de INTEGRASYS, empresa española destacada en la protección e interceptación de drones de larga distancia.

¿Cómo se está desarrollando la guerra electrónica en Ucrania?

Básicamente, las señales transmiten información y tiene que recibirse, ya sea de GPS, Galileo u otros sistemas de posicionamiento y navegación. Lo mismo ocurre con la señal de comando y control del dron (para dirigirlo) y con el enlace de vídeo que vuelve al operador. Son, por tanto, tres canales principales de comunicación y posicionamiento que pueden estar limpios o degradados. Lo que estamos viendo es que muchos drones operan en entornos fuertemente degradados. Nosotros desarrollamos soluciones para que estos drones puedan seguir comunicándose de forma fiable, tanto en el enlace de comando y control como en el de vídeo, y para que se posicionen con mayor precisión. Además, si tienen que realizar tareas de inteligencia (censar otras señales), puedan hacerlo cancelando el ruido y las interferencias del entorno. De esta forma, los sistemas son mucho más robustos y discretos.

¿Por qué están cayendo drones ucranianos destinados a Rusia en territorio de la OTAN?

Los drones que se desvían hacia países europeos es porque se les está engañando sobre su posición (spoofing) o porque se está tomando el control remoto desde el lado enemigo. Por eso, estos drones necesitan defenderse: de lo contrario, podrían ser usados contra países aliados.

¿Cómo pueden defenderse?

Con sistemas de anti-jamming y anti-spoofing. Estos protegen tanto la comunicación como el posicionamiento. Si proteges el posicionamiento, no pueden engañar al dron sobre dónde está y no se desviará de su ruta. Si proteges el enlace de comando y control, tampoco podrán darle órdenes falsas. Nosotros ofrecemos ambas capacidades. En esta caja tenemos en este vehículo, se inserta una tarjeta que elimina las interferencias (las señales amarillas) y se queda solo con la señal real (la traza azul), ya sea de comando y control o de GPS/Galileo. Con una sola plaqueta de medio kilo, el dron puede protegerse. Por supuesto, el dron debe tener capacidad de carga para ese medio kilo adicional.

Esto sirve para proteger al dron propio. ¿Pero también podéis hacer lo contrario: interferir o atacar drones enemigos?

Exacto. Con estas mismas cajas generamos tanto el censado (detección) como el denegado (interferencia). Creamos señales que afectan al dron enemigo: le cortamos el vídeo, le impedimos recibir instrucciones y, si atacamos también el canal de navegación, podemos desviarlo o hacer que se pierda. En nuestras pantallas se puede ver cómo detectamos la señal del dron enemigo, recuperamos la señal original (incluido el vídeo) mientras que la del enemigo está degradada. Podemos proteger nuestros drones y atacar los del adversario al mismo tiempo. El denegado se realiza con diferentes antenas, según el alcance. Para drones de muy largo alcance que se comunican por satélite, usamos antenas SATCOM. De esta forma entendemos el entorno electromagnético y aplicamos el ataque RF más adecuado para cegar al dron. Muchos drones que vuelan miles de kilómetros acaban cayendo o perdiéndose antes de cumplir su misión.

Este sistema que mostráis lo montáis en un vehículo, ¿por qué es importante que sea móvil y poco detectable?

Cuando emites, te conviertes en un objetivo. Por eso hay que emitir lo mínimo posible y ser lo más móvil posible. Un vehículo permite llevar equipos de 4-5 kg, antenas que se autoapuntan, y un sistema de scanning en el techo que detecta amenazas en todo el espectro radioeléctrico. El copiloto puede operar el sistema desde su asiento, mientras que en la parte trasera van los equipos para defender y atacar drones. Es una unidad muy autónoma: obtiene inteligencia, deniega amenazas, protege a sus propios drones y puede recibir órdenes de un centro de operaciones superior. Esto permite tener una célula de guerra electrónica ágil y dinámica en cualquier teatro de operaciones.

En los últimos días se ha hablado de que Rusia ha conseguido interferir el sistema Starlink que usan los ucranianos. ¿Cómo se responde a eso?

Los drones que usan Starlink deben tener siempre un canal alternativo protegido, además del propio Starlink. Los sistemas rusos generan interferencias dirigidas a los satélites con haces relativamente amplios para saturar una zona. Por eso es crítico que las comunicaciones sean resilientes y tengan redundancia.

¿Con vuestra tecnología podría España defenderse de oleadas masivas de drones, como las que lanzan los rusos contra Ucrania?

Nosotros nos especializamos en proteger contra drones de muy largo alcance, que son precisamente los que usan Rusia e Irán. Nuestra tecnología consigue que lleguen muchos menos. Cuantos más sistemas se desplieguen, menos drones enemigos llegan a su objetivo.

Aun así, es un entorno muy dinámico y normalmente no se consigue bloquear el 100 %. España y Europa necesitan desplegar este tipo de capacidades para poder denegar las amenazas cuando se produzca un ataque.

¿Crees que España y Europa están preparadas para este tipo de guerra?

España y Europa no están preparadas todavía. La defensa existe precisamente para que todo siga igual y para disuadir ataques. Vivimos muy bien y queremos que siga así. Pero si entramos en un conflicto sin la tecnología necesaria, podemos encontrarnos en una situación muy vulnerable y caótica.