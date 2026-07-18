Al menos siete muertos por ataques de drones ucranianos contra almacenes del "Amazon ruso" en Moscú y Tambov

Al menos siete personas han muerto la pasada madrugada en ataques de drones ucranianos contra almacenes de una compañía de comercio electrónico en Moscú y en Tambov, a unos 462 kilómetros al sureste de la capital.

Las instalaciones atacadas son propiedad de la empresa Wildberries, conocida como el Amazon ruso, que ha confirmado los bombardeos en un comunicado.

Aparte de los fallecidos, hay al menos medio centenar de trabajadores de Wildberries, que han resultado heridos por los bombardeos, según las autoridades locales: El gobernador de Tambov, Yevgueni Pervishov, ha informado de 25 heridos, mientras el jefe de la región de Moscú, Andréi Vorobiov, ha indicado que hay 26 en esta zona.

"Se puede decir con seguridad que esto ha sido un atentado terrorista planeado contra la población civil", ha denunciado Pervishov en Telegram, donde ha considerado que el objetivo era "causar un gran número de víctimas", porque los explosivos que llevaban los drones tenían metralla.

"Las defensas antiaéreas funcionaron. Fueron derribados 28 drones. Si hubieran alcanzado su objetivo, el número de afectados entre la población civil hubier sido mucho mayor", ha afirmado el gobernador de Tambov.