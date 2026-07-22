Zelenski cesa al jefe del Ejército de Ucrania y lo reemplaza por un general joven y reformista
- El presidente ucraniano prescinde del general Sirski y nombra a Drapati para acabar con el 'estilo soviético'
- Sirski fue criticado por la ciudadanía por sus numerosos desacuerdos con el exminitro de Defensa, Mijailo Fédorov
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha cesado como jefe del Ejército al general Oleksandr Sirski y ha nombrado como nuevo comandante de las Fuerzas Armadas al general Mijailo Drapati, que hasta ahora dirigía las Fuerzas Conjuntas del Ejército.
"He decidido que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania sea Mijailo Drapati", ha dicho Zelenski en un discurso a la nación, en el que ha resaltado que la decisión ha sido tomada junto con los principales mandos del Ejército y ha dicho que buscará un nuevo puesto para Sirski, a quien le ha dado las gracias por su labor en el cargo.
El presidente ucraniano ha anunciado además que ofreció al exministro de Defensa, Mijailo Fédorov, cuya salida del cargo la semana pasada precipitó la crisis que ha llevado a la destitución de Sirski, una "posición de importancia en el Gobierno" relacionada con la modernización tecnológica que impulsó al frente de la cartera de Defensa.
El conflicto entre el exministro y Sirski
El cuestionamiento que ha llevado a la destitución de Sirski se intensificó la semana pasada, después de que Fédorov achacara su salida del Ministerio de Defensa a un conflicto con el general, a quien acusó de no haberse adaptado a la nueva realidad de una guerra dominada por los drones y al que tachó de autoritario y anticuado.
Miles de personas han salido en los últimos días a la calle exigiendo la vuelta de Fédorov a su puesto de ministro de Defensa y el cese de Sirski. El general respondió este lunes a las críticas recibidas recordando que ha sido bajo su mandato que los drones han adquirido el protagonismo que tienen en la estrategia de guerra de Ucrania.
Sirski también reivindicó como propia la mejora de la situación en la guerra para Ucrania de los últimos meses. El general Sirski asumió el cargo de jefe del Ejército que hoy abandona por decisión del presidente en febrero de 2024, cuando sustituyó al popular Valeri Zaluzhni tras el cese de éste por sus desencuentros con Zelenski.
Acabar con el 'estilo soviético'
El general Mijailo Drapati, de 43 años, es considerado un reformista y su elección busca acabar con el 'estilo soviético' en la gestión de las Fuerzas Armadas que sus críticos le achacaban a Sirski.
Drapati fue uno de los pocos militares de primer rango que salió en defensa de Fédorov. En un mensaje publicado en Facebook, el general alabó la voluntad del exministro de hacer cambios en las estructuras militares y pidió avanzar en la transformación del Ejército.
Entre las prioridades que Zelenski le ha encomendado a Drapati como nuevo jefe del Ejército destacan las de garantizar el suministro a tiempo de armamento y de drones, mejorar la efectividad de la defensa antiaérea y solventar los problemas en la movilización forzosa de nuevos reclutas.
Fedorov ha dado la bienvenida al nombramiento de Drapati, señalando que signidfica un "nuevo aire y nueva esperanza en la lucha de los pueblos libres por la libertad y la justicia". "Esta es la voz del cambio que no podía pasar desapercibida", ha añadido Fedorov.