Zelenski cesa al jefe del Ejército de Ucrania y lo reemplaza por un general joven y reformista

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha cesado como jefe del Ejército al general Oleksandr Sirski y ha nombrado como nuevo comandante de las Fuerzas Armadas al general Mijailo Drapati, que hasta ahora dirigía las Fuerzas Conjuntas del Ejército.

"He decidido que el nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania sea Mijailo Drapati", ha dicho Zelenski en un discurso a la nación, en el que ha resaltado que la decisión ha sido tomada junto con los principales mandos del Ejército y ha dicho que buscará un nuevo puesto para Sirski, a quien le ha dado las gracias por su labor en el cargo.

El presidente ucraniano ha anunciado además que ofreció al exministro de Defensa, Mijailo Fédorov, cuya salida del cargo la semana pasada precipitó la crisis que ha llevado a la destitución de Sirski, una "posición de importancia en el Gobierno" relacionada con la modernización tecnológica que impulsó al frente de la cartera de Defensa.

El conflicto entre el exministro y Sirski El cuestionamiento que ha llevado a la destitución de Sirski se intensificó la semana pasada, después de que Fédorov achacara su salida del Ministerio de Defensa a un conflicto con el general, a quien acusó de no haberse adaptado a la nueva realidad de una guerra dominada por los drones y al que tachó de autoritario y anticuado. Miles de personas han salido en los últimos días a la calle exigiendo la vuelta de Fédorov a su puesto de ministro de Defensa y el cese de Sirski. El general respondió este lunes a las críticas recibidas recordando que ha sido bajo su mandato que los drones han adquirido el protagonismo que tienen en la estrategia de guerra de Ucrania. Sirski también reivindicó como propia la mejora de la situación en la guerra para Ucrania de los últimos meses. El general Sirski asumió el cargo de jefe del Ejército que hoy abandona por decisión del presidente en febrero de 2024, cuando sustituyó al popular Valeri Zaluzhni tras el cese de éste por sus desencuentros con Zelenski. Nueve países, entre ellos España, Francia y Alemania, pactan crear una coalición antibalística defensiva con Ucrania Álex Mateos