La destitución del popular ministro de Defensa por Zelenski provoca protestas en Ucrania en plena crisis del gobierno

Ciudadanos de Kiev y otras ciudades han salido este jueves a las calles para protestar por la destitución del ministro de Defensa, el reformista Mykhailo Fedorov. Su salida se produce solo siete meses después de haber sido nombrado por el presidente Volodímir Zelenski. Un relevo que se produce en la crisis de gobierno provocada por Zelenski al destituir a Julia Sviridenko como primera ministra, lo que conlleva una renovación integral del ejecutivo. Más de 1.000 personas se han reunido frente a la oficina del presidente mientras gritaban "¡vergüenza!" y llevaban carteles que rezaban "¿para qué?" y "Los rusos están celebrando".

Las protestas —poco habituales en tiempos de guerra— por la marcha de Fedorov se deben a la popularidad de la que ha gozado casi desde que accedió al cargo. Sus méritos como la reducción de la burocracia, el impulso de la guerra con drones y el desgaste de las fuerzas rusas han calado en la sociedad ucraniana, cansada de una larga batalla contra Rusia. Gracias a sus estrategias bélicas, las ofensivas de las últimas semanas contra Rusa y la Crimea ocupada han sido exitosas y los drones representan el 90% de las bajas enemigas según declaró el mes pasado.

"Ha sido un gran honor servir a los ucranianos como ministro de Defensa", ha publicado Fedorov, de 35 años, en su cuenta de X, acompañando el mensaje con una lista de todos los objetivos cumplidos durante su cargo. Entre sus logros destaca el refuerzo de la producción de drones, el aislamiento logístico de Crimea o el incremento de la intercepción de drones enemigos del 83% al 91%. Hechos que han llevado al profesional de la tecnología a transformar al ejército, que se encontraba en desventaja numérica, en una fuerza militar más eficiente, lo que le granjeó una gran popularidad entre sus paisanos.

Zelenski ha propuesto a Mykhailo Fedorov ser su nuevo asesor, pero se ha negado. En conversaciones con los medios ha comentado que tuvo problemas y discusiones con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi, a quien acusa de interferir en las iniciativas del Ministerio.

¿Quién es Sergii Koretskyi? Este jueves el parlamento ucraniano ha votado favorablemente a Sergii Koretskyi, propuesto por Zelenski, para que se convierta en el nuevo primer ministro del país, el tercero desde que comenzó la guerra contra la invasión rusa. Los legisladores han asegurado que su elección implicaría que el puesto de Fedorov lo ocupara el actual ministro del Interior, Ihor Klymenko. Ahora Koretskyi tiene que elegir candidatos a ministros que, a su vez, han de ser ratificados por el Parlamento. Todo este proceso se lleva a cabo en un contexto de tensión política y malestar social por la decisión de Zelenski y la marcha de Fedorov. El Kremlin, por su parte, se ha pronunciado y ha afirmado que no le afecta n absoluto este cambio en el gobierno ucraniano y que, por el momento, no hay previsiones de conversaciones de paz con Ucrania. Koretskyi es un ejecutivo de 48 años con más de 20 años de experiencia en el sector energético, dedicado a la producción y refinamiento de petróleo y al comercio de energía. Desde 2025 ha sido el CEO de la compañía nacional Naftogaz, la más grande del país y que gestiona la mayor parte de la importación y el suministro de combustible. No ha tenido ningún rol en el gobierno ni está afiliado a un partido político, lo que juega a su ventaja según los analistas. Anteriormente lideró Ukrnafta —que forma parte del grupo Naftogaz—, la compañía petrolera más grande. También formó parte de Western Oil Group y Contnum Group, labrándose la imagen de un "buen manager" Su principal preocupación como nuevo primer ministro es hacer frente al invierno tras vivir uno de los bombardeos más grandes en infraestructura energética.