Potentes explosiones sacuden Kiev y dejan un muerto tras ataques ucranianos en Rusia

Potentes explosiones sacudieron varios barrios de la capital ucraniana, Kiev, donde una persona murió durante la noche del sábado al domingo, un día después de ataques ucranianos mortales contra territorio ruso.

Las detonaciones pudieron escucharse incluso desde el interior de los refugios antiaéreos y una de ellas fue tan fuerte que activó las alarmas de numerosos vehículos estacionados en el centro de la ciudad, según constataron periodistas de la AFP.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana informó a través de Telegram de que misiles balísticos se dirigían hacia Kiev.

Una persona falleció durante el ataque, indicó la administración militar de la ciudad, mientras que el alcalde, Vitali Klitschkó, informó de siete heridos, seis de ellos hospitalizados.

Desde junio, Kiev es objeto habitual de ataques rusos con misiles balísticos, más rápidos y difíciles de interceptar que los drones o los misiles de crucero.

Al menos cinco distritos de la ciudad resultaron afectados durante la noche, según las autoridades ucranianas.

El alcalde señaló en Telegram que varios vehículos estaban ardiendo y que se elevaban columnas de humo cerca de un centro comercial en el distrito de Desnianski. En el distrito de Shevchenkivski, la caída de restos provocó un incendio en un edificio residencial.

También se declararon incendios en un bloque de viviendas, un supermercado y una casa en los distritos de Solomianski y Sviatoshynski, según el alcalde.

Por su parte, la administración militar de la capital anunció que un edificio residencial había sufrido daños en el distrito de Shevchenkivski, mientras que un centro comercial y de ocio, además de varios vehículos, estaban ardiendo en el distrito de Dniprovski.

Ataque a centros logísticos rusos Los ataques contra Kiev se produjeron al día siguiente de un ataque con drones ucranianos contra dos centros logísticos en Rusia, que causó al menos ocho muertos, según las autoridades locales. Asimismo, un depósito de petróleo en la región de Moscú se incendió, lo que obligó a evacuar una maternidad, según la misma fuente. Volodímir Zelenski afirmó que las "dos grandes instalaciones logísticas" alcanzadas en las regiones de Moscú y Tambov eran utilizadas para suministrar componentes sujetos a sanciones destinados a la producción de drones y equipos de navegación. Ucrania ataca cada vez con más frecuencia ciudades rusas alejadas de la frontera como represalia por los bombardeos diarios de Moscú desde el inicio de la invasión rusa en febrero de 2022. La región de Moscú también fue objetivo de más de 370 drones durante la noche del sábado al domingo, según declaró el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin, quien aseguró que "la mayoría fueron derribados". Kiev fue atacada además en un momento en el que el presidente Volodímir Zelenski dejó entrever posibles cambios dentro de las Fuerzas Armadas. El sábado se celebraron manifestaciones en el país por tercer día consecutivo contra la destitución del popular ministro de Defensa, Myjailo Fedorov. La capital ucraniana, donde 30 personas murieron durante un bombardeo ruso de una magnitud sin precedentes en la noche del 1 al 2 de julio, sufre una escasez de misiles PAC-3 para los sistemas Patriot de fabricación estadounidense, fundamentales para interceptar misiles balísticos. Trump concederá una licencia a Ucrania para fabricar misiles Patriots