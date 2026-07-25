Al menos 11 muertos, entre ellos cuatro niños, en un ataque de Ucrania en una zona ocupada de Zaporiyia

Once personas, entre ellas cuatro niños, han muerto en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia ocupada por Rusia debido a un ataque de Kiev contra un campamento turístico, según han informado este sábado las autoridades locales. "Anoche, las instalaciones turísticas en la localidad de Kirilivka, dentro del distrito urbano de Melitopol, fueron objeto de un ataque terrorista perpetrado por el enemigo", escribió en redes sociales el gobernador leal a Moscú, Evgueni Balitski.

"El enemigo vio y comprendió perfectamente a quién atacaba. Atacó deliberadamente a civiles", ha añadio Balitski, que ha calificado lo ocurrido de "crimen atroz" del que es capaz solo el "régimen ucraniano".

Potr su parte, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha explicado que las Fuerzas Armadas del país han logrado atacar con éxito objetivos en Rusia situados, entre otros puntos, en Kirov, a unos 896 kilómetros al este de Moscú, y Ekaterimburgo, a unos 1.740 kilómetros de la capital rusa, informó este sábado el presidente .

"Nuestras Fuerzas Armadas golpearon objetivos en regiones de Rusia que están trabajando en el apoyo a la guerra", ha indicado Zelenski en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram. En Kirov fuerzas ucranianas atacaron "una empresa desde donde se suministran componentes para los medios con los que Rusia lanza sus ataques contra nuestro pueblo", según Zelenski.

Respecto a Kirov, "la distancia desde la frontera estatal de Ucrania es de unos 1.200 kilómetros", ha precisado Zelenski, que también informó de otro ataque a un centro logístico en Ekaterimburgo, ciudad situada a 1.740 kilómetros al este de Moscú.

Además, el presidente ucraniano ha señalado que fue atacada una refinería rusa de petróleo en Tiumén y un almacén ruso en Rostov del Don, situados respectivamente en la proximidad del norte y del este de Ucrania. "También hemos obtenido muy buenos resultados con ataques de largo alcance en la zona del mar Caspio. En concreto, se trata de buques que transportaban carga militar procedente de Irán y de un buque militar", ha dicho el presidente ucraniano.

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Por otro lado, Zelenski ha denunciado que desde el viernes diferentes ataques rusos han provocado seis muertos y diez heridos. El presidente ucraniano ha lamentado en su cuenta de Telegram las tres víctimas mortales registradas en la ciudad oriental de Sloviansk, en un bombardeo ruso contra edificios residenciales civiles. El presidente también ha condenado las otras tres muertes ocurridas en Sumi, en el norte del país invadido, en un ataque con drones a una filial de la empresa postal Nova Post.