Bulgaria convoca a la embajadora ucraniana tras la entrada en su espacio aéreo de un dron explosivo

Bulgaria ha convocado a la embajadora de Ucrania en Sofía, Oleysa Ilashchuk, a una "reunión" este lunes, después de que el sábado un dron con explosivos se estrellara en el noroeste del país , cerca de la frontera con Rumanía y a unos 1.000 metros de una estación de compresión del gasoducto Transbalcánico. El dron se estrelló en torno a las 8:00 hora local (05:00 GMT) en un campo de girasoles próximo a Kardam sin que la explosión produjera víctimas ni daños materiales.

Según el Gobierno búlgaro, el aparato llevaba una cantidad considerable de explosivos. Las autoridades han acordonado la zona y han reforzado la vigilancia de los puntos considerados estratégicos del país.

El Ministerio de Defensa búlgaro había afirmado previamente que se trataba de un tipo de dron "ampliamente utilizado por las Fuerzas Armadas ucranianas", aunque añadió que "por el momento, no hay nada que permita pensar que se trate de un incidente deliberado". La reunión con la embajadora no podrá celebrarse antes del lunes, ya que Ilashchuk se encuentra actualmente en Kiev, según ha precisado el equipo de la ministra Velislava Petrova.

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Kiev niega una acción deliberada Ucrania ha asegurado que no dirigió de forma deliberada ningún dron hacia territorio búlgaro y se ha comprometido a colaborar con Sofía para esclarecer lo ocurrido. "Estamos en estrecho contacto con la parte búlgara para aclarar las circunstancias", ha declarado el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano, Georgiï Tykhy. El portavoz no ha confirmado, sin embargo, que el dron fuera efectivamente ucraniano. Ha indicado que Ucrania ha abierto una investigación y que está "completamente preparada" para cooperar con las autoridades búlgaras. Tykhy ha atribuido el origen último de este tipo de incidentes a la guerra con Rusia y ha defendido que poner fin al conflicto es fundamental para garantizar la seguridad de la región. El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, ha explicado que el aparato entró en el espacio aéreo de Bulgaria desde la dirección de Rumanía y que no fue detectado previamente por los sistemas de vigilancia de ninguno de los dos países. El Ministerio de Defensa rumano también ha confirmado que sus sistemas de vigilancia por radar no detectaron ningún vehículo aéreo que atravesara su espacio aéreo en dirección a Bulgaria. El lugar donde se produjo la explosión se encuentra a aproximadamente un kilómetro de una estación de compresión del gasoducto Transbalcánico, una infraestructura que conecta Turquía con Ucrania. El incidente ha llevado a Bulgaria a reforzar la vigilancia de la frontera con Rumanía y de las instalaciones estratégicas del país. Radev ha señalado que la falta de detección pone de manifiesto las dificultades existentes para localizar e identificar este tipo de aparatos. El Gobierno búlgaro también prevé reforzar sus capacidades de vigilancia mediante nuevos sistemas de radar.