Al menos cinco muertos y 20 heridos en Zaporiyia durante una nueva oleada de ataques rusos sobre Ucrania

Rusia ha llevado a cabo una nueva oleada de ataques contra Ucrania en la madrugada del lunes al martes, con al menos cinco muertos y 20 heridos en Zaporiyia, al sur del país. En la capital, Kiev, se han escuchado explosiones tras la emisión de una alerta de misiles.

"Cinco personas han muerto y otras 20 han resultado heridas: lamentablemente, el número de víctimas mortales sigue aumentando tras el ataque enemigo contra Zaporiyia", ha escrito Ivan Fedorov, jefe de la administración militar regional, en Telegram.

Su publicación va acompañada de una fotografía de un coche completamente destruido por las llamas. Las fuerzas rusas "atacaron instalaciones industriales e infraestructuras", había indicado en un mensaje anterior durante la noche.