Al menos cinco muertos y 20 heridos en Zaporiyia durante una nueva oleada de ataques rusos sobre Ucrania
- El jefe de la administración militar regional ha alertado que el número de víctimas seguirá aumentando
- Moscú ha intensificado sus ataques tras el aumento de la capacidad de Kiev de golpear ciudades rusas lejos de la frontera
Rusia ha llevado a cabo una nueva oleada de ataques contra Ucrania en la madrugada del lunes al martes, con al menos cinco muertos y 20 heridos en Zaporiyia, al sur del país. En la capital, Kiev, se han escuchado explosiones tras la emisión de una alerta de misiles.
"Cinco personas han muerto y otras 20 han resultado heridas: lamentablemente, el número de víctimas mortales sigue aumentando tras el ataque enemigo contra Zaporiyia", ha escrito Ivan Fedorov, jefe de la administración militar regional, en Telegram.
Su publicación va acompañada de una fotografía de un coche completamente destruido por las llamas. Las fuerzas rusas "atacaron instalaciones industriales e infraestructuras", había indicado en un mensaje anterior durante la noche.
Heridos en Kiev y Járkov
En Kiev se han seguido escuchando varias explosiones poco después de la medianoche, después de que las autoridades ucranianas advirtieran de la proximidad de varios misiles. Al menos una persona ha resultado herida, ha informado la administración militar de la capital ucraniana sin proporcionar más detalles.
El alcalde Vitali Klitschko ha declarado en redes sociales que la ciudad estaba siendo atacada con misiles balísticos rusos antes de que se levantara la alerta de ataque aéreo. Según Klitschko, los servicios de emergencia han sido enviados al distrito de Shevchenko, en el centro de la ciudad.
En la región de Járkov (noreste del país), en Zlatopil, un ataque ruso ha dañado infraestructura civil y ha herido al menos a una persona, informa el alcalde Mikola Baksheev, horas después de los ataques que dejaron cinco muertos.
Esta nueva ofensiva se produce después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmara que Rusia se estaba preparando para desplegar más tropas norcoreanas en su territorio y que ha recibido nuevos misiles balísticos de Pyongyang.
Moscú ha intensificado sus ataques con misiles balísticos en las últimas semanas que solo ciertos sistemas de defensa aérea, incluidos los misiles Patriot estadounidenses, son capaces de interceptar. La escasez de misiles interceptores PAC-3 para estas baterías se ha agravado desde la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.
Mientras tanto, Ucrania ha estado aumentando sus ataques contra ciudades rusas alejadas de la frontera.