Ucrania golpea la principal base naval rusa del mar Negro y otras puertos en un ataque masivo con drones

Ucrania ha lanzado esta madrugada un ataque masivo contra la ciudad rusa de Novorossíisk, donde se encuentra una de las principales bases de la Flota rusa del mar Negro. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado que la operación alcanzó las defensas antiaéreas, los muelles y otras infraestructuras portuarias.

El mandatario ha calificado el ataque de "único" por haber golpeado el que considera "el último bastión principal de la Flota rusa del mar Negro", situado a más de 300 kilómetros del frente. Por el momento, no ha sido posible verificar de manera independiente el alcance de los daños militares reivindicados por Kiev.

Por su parte, las autoridades rusas han informado de la muerte de al menos dos personas en la región de Krasnodar. Una de las víctimas es un niño de ocho años fallecido en Novorossíisk, mientras que la segunda murió en la localidad de Volná después de ser alcanzada por fragmentos de un dron derribado. Otras ocho personas, entre ellas otro menor, resultaron heridas en Novorossíisk.

"Durante toda la noche, la región de Krasnodar repelió un ataque masivo de varios cientos de drones del Ejército ucraniano", ha señalado el gobernador regional, Veniamín Kondrátiev, en la red rusa de mensajería MAX.

El Ministerio de Defensa ruso sostiene que sus sistemas antiaéreos derribaron durante la noche 502 drones ucranianos de ala fija sobre distintas regiones del país. Tampoco esta cifra ha podido ser comprobada de forma independiente.

Un militar ucraniano prepara un dron de ataque "Chaklun", utilizado en operaciones de ataque en profundidad contra posiciones rusas en Crimea Dan Bashakov Dan Bashakov

Daños en viviendas, empresas y terminales portuarias La ofensiva provocó daños en edificios residenciales, comercios e instalaciones industriales. El alcalde de Novorossíisk, Andréi Krávchenko, ha afirmado que resultaron afectadas cuatro empresas y más de una veintena de inmuebles residenciales. También ha señalado en la red rusa MAX que el suministro de agua de este puerto del mar Negro ha sido suspendido debido a los daños causados por los drones llegados desde Ucrania. Novorossíisk es uno de los principales puntos de salida de las exportaciones rusas de grano. Asimismo, fuentes del sector citadas por Reuters aseguran que dos importantes terminales de cereales del puerto han quedado temporalmente fuera de servicio. Medios ucranianos han informado, a su vez, de ataques contra unas instalaciones situadas en la terminal portuaria, mientras que el medio ruso Astra ha señalado que una escuela sufrió daños. Estas informaciones tampoco han podido verificarse de manera independiente. Sebastopol, sede histórica de la Flota rusa del mar Negro en la península ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014, también fue atacada con más de 30 drones, según su gobernador, Mijaíl Razvozháev. El dirigente ha informado de daños en tres edificios y cinco viviendas particulares en el distrito de Balaklava. Novorossíisk ha adquirido una importancia estratégica creciente para Moscú después de que los ataques ucranianos obligaran a Rusia a trasladar desde Crimea buena parte de los buques de su Flota del mar Negro. Kiev ha desarrollado durante la guerra drones aéreos y navales de largo alcance con los que ha atacado barcos, bases militares, instalaciones energéticas y otros objetivos situados en la retaguardia rusa. Una tecnología que sigue mejorando y que ya exporta a otros países. Al menos 13 muertos y 39 heridos tras un ataque ucraniano contra una refinería en la república rusa de Tartaristán Ana Garralda