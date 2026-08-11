Ucrania entrega a Estados Unidos sus propuestas para un plan que ponga fin a la guerra

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha explicado en un mensaje a los ucranianos este martes que ha entregado a los negociadores estadounidenses sus propuestas para un plan destinado a poner fin a la guerra con Rusia, que comenzó en febrero de 2022. También ha insinuado que Rusia utilizaría sus elecciones parlamentarias del próximo mes como pretexto para declarar una nueva movilización.

"Hemos transmitido nuestras propuestas a la parte estadounidense", ha dicho Zelenski en su mensaje de vídeo nocturno, en el que pide a Estados Unidos que contribuya a la defensa de Ucrania, especialmente la defensa aérea, y que presione a Moscú para que abandone sus planes de prolongar el conflicto y se prepare para ponerle fin.

"Estados Unidos puede ayudarnos a fortalecer nuestra defensa, principalmente mediante la defensa aérea, y puede presionar a Rusia para que cambie sus planes: de prolongar la guerra a prepararse para ponerle fin. Agradezco a todos los que nos ayudan a defender Ucrania, a nuestro pueblo y nuestra independencia. Y por favor, cuídense y presten atención a las alertas de ataque aéreo", ha sido el último párrafo de este mensaje antecedido con "y un punto más" por parte de Zelenski.

El anuncio de Zelenski sobre nuevas propuestas para las conversaciones de paz, paralizadas desde el inicio del conflicto con Irán, se produce en medio de los avisos de Rusia y Ucrania de que los negociadores estadounidenses pronto visitarían sus respectivos países. Los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner estuvieron por última vez en Moscú en enero pasado y aún no han visitado Kiev, informa Reuters.

Más ataques rusos y una nueva gran movilización En este discurso en vídeo, el presidente ucraniano ha denunciado a su vez nuevos ataques rusos con misiles norcoreanos y drones que han causado muertos y decenas de heridos, y ha defendido la respuesta de Kiev contra objetivos militares y energéticos rusos. Hay que recordar que Ucrania ha pedido reiteradamente un alto el fuego. Además, también ha alertado de que Moscú prepara una nueva movilización de cientos de miles de soldados tras las elecciones parlamentarias y aseguró que Ucrania prepara nuevas operaciones para frenar los planes ofensivos de Putin. «Se están preparando para la movilización en otoño, inmediatamente después de la simulación de elecciones parlamentarias», ha expresado Zelenski como parte de un plan para «crear la apariencia de que los rusos supuestamente apoyan la guerra». «Luego, tras las supuestas elecciones, planea una movilización rápida adicional de varios cientos de miles de rusos para finales de año, además de otra cifra similar el próximo año», ha afirmado.