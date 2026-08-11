Rusia libera a un exmarine de Estados Unidos enfermo que llevaba preso en el país desde 2022

Rusia ha liberado este martes a un exmarine estadounidense encarcelado en el país desde 2022 por supuesta agresión a un agente de policía. El presidente ruso, Vladimir Putin, indultó al arrestado, que se encontraba enfermo, por razones humanitarias, según han informado funcionarios de Estados Unidos.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha aplaudido la noticia y ha asegurado en un post publicado en su red social que la liberación no ha tenido ninguna contraprestación. "Agradecemos esta decisión y el hecho de que Rusia no haya pedido nada a cambio, no hubo ningún intercambio", reza el mensaje del mandatario.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado habían instado a Moscú a liberar a Robert Gilman, de 32 años, para que pudiera recibir tratamiento médico en Estados Unidos. El exmarine estaba recluido en una prisión en Voronezh, a unos 550 kilómetros al sur de Moscú. Se desconocen las circunstancias exactas de su estado de salud.

Eric Lebson, director de estrategia de Global Reach, un grupo de defensa que representa a la familia del prisionero, declaró a Reuters la semana pasada que Gilman fue trasladado a finales de junio del hospital penitenciario a la unidad psiquiátrica de urgencias de un hospital civil, en un estado catatónico diagnosticado como "estupor disociativo".

Funcionarios estadounidenses han informado este martes de que Gilman viaja ya desde Rusia al aeropuerto Washington Dulles en un avión fletado por el Departamento de Estado. Uno de los funcionarios que ha estado en contacto con el exmarine ha señalado que podía caminar y hablar. "Considerando todo, parece estar en buen estado", ha señalado. También Trump ha podido hablar con el exmarine y este le ha pedido poder comerse una hamburguesa con queso al aterrizar, deseo que el presidente se ha comprometido cumplir.

Robert Gilman y su hija en una foto fechada en 2019 FAMILIA GILMAN

Gilman será evaluado durante el vuelo por cuatro médicos, según las citadas fuentes, que han aportado su testimonio bajo condición de anonimato. Su madre, Nancy, también viaja a bordo el avión.

A su llegada al aeropuerto de Dulles, Gilman será recibido por el enviado estadounidense Steve Witkoff y el asesor adjunto de seguridad nacional Sebastian Gorka, quienes habían solicitado la liberación del prisionero junto con el secretario de Estado, Marco Rubio, el yerno de Trump, Jared Kushner, el enviado especial de Estados Unidos para la respuesta a la crisis de rehenes, Adam Boehler, y otros miembros de la Administración Trump.

Posteriormente, es probable que Gilman sea trasladado en avión a un centro de rehabilitación en San Antonio, Texas, para recibir tratamiento médico, según han informado los funcionarios.

Arrestado por un incidente con un policía Gilman, que sirvió en la Infantería de Marina de los EE. UU. desde agosto de 2019 hasta agosto de 2020, viajaba en un tren cuando fue arrestado en enero de 2022 en Voronezh, según Lebson. Fue detenido por presuntamente patear a un policía mientras estaba ebrio, según publicaron medios estatales rusos. Sin embargo, su padre, Vladimir Gilman, un inmigrante ruso que recaló en Massachusetts, aseguró que tales acusaciones eran falsas en un artículo de opinión publicado en The Boston Globe en octubre de 2024. Rusia libera al periodista de EE.UU. Gershkovich en el mayor canje de prisioneros con Occidente desde la Guerra Fría El exmarine, según explicó su padre, estaba enfermo cuando ocurrió el incidente y golpeó al agente de forma accidental. El policía resultó ileso, retiró los cargos y no presentó pruebas en el juicio que se abrió contra el estadounidense, según apuntó su padre en el artículo. Robert Gilman fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión y era uno de los al menos 10 estadounidenses de los que se tiene constancia que están encarcelados en Rusia. Funcionarios estadounidenses han indicado que un alto funcionario ruso, Yuri Ushakov, informó a los asesores de Trump la semana pasada de que Putin había accedido a firmar un decreto de indulto para Gilman por razones humanitarias, dada la amistad entre los presidentes. La liberación ha sido el resultado de las intensas negociaciones que han mantenido funcionarios estadounidenses y rusos este fin de semana. Estados Unidos no ha excarcelado a ningún prisionero ruso para obtener la liberación de Gilman y no se han hecho ningunas otras concesiones, según los funcionarios que han informado de la operación.