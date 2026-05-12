Trump afirma que serán liberados todos los presos políticos que quedan en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que van a ser liberados todos los presos políticos que quedan en Venezuela y ha alabado el trabajo de la gobernante interina del país, Delcy Rodríguez.

La prensa le preguntó a Trump, antes de partir hacia Pekín, por los presos en el país latinoamericano que no se han beneficiado de la ley de amnistía que el Gobierno de Rodríguez dio por expirada en abril pasado

"Vamos a sacarlos a todos y Delcy está haciendo un gran trabajo. La gente de Venezuela está encantada con lo que está ocurriendo, no se lo puede creer, están bailando en las calles", ha apuntado Trump, quien ha agregado que hay petroleras como Exxon y Chevron que están entrando en el país.

"Y Venezuela ahora está haciendo más dinero que el que ha hecho en los últimos 25 años -ha seguido-, como saben, dejaron salir a muchos prisioneros políticos y el resto está en camino".