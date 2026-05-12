Trump afirma que serán liberados todos los presos políticos que quedan en Venezuela
- El presidente de EE.UU. ha elogiado el trabajo de Delcy Rodríguez
- Descarta la ayuda de China en la guerra en Irán antes de partir a Pekín
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este martes que van a ser liberados todos los presos políticos que quedan en Venezuela y ha alabado el trabajo de la gobernante interina del país, Delcy Rodríguez.
La prensa le preguntó a Trump, antes de partir hacia Pekín, por los presos en el país latinoamericano que no se han beneficiado de la ley de amnistía que el Gobierno de Rodríguez dio por expirada en abril pasado
"Vamos a sacarlos a todos y Delcy está haciendo un gran trabajo. La gente de Venezuela está encantada con lo que está ocurriendo, no se lo puede creer, están bailando en las calles", ha apuntado Trump, quien ha agregado que hay petroleras como Exxon y Chevron que están entrando en el país.
"Y Venezuela ahora está haciendo más dinero que el que ha hecho en los últimos 25 años -ha seguido-, como saben, dejaron salir a muchos prisioneros políticos y el resto está en camino".
Trump ve "muy cerca" el fin de la guerra en Ucrania
A Trump también le han preguntado por Ucrania y ha dicho que el fin de la guerra está "muy cerca", sin dar más detalles.
Sobre el conflicto en Irán y su visita a China, el mandatario estadounidense ha descartado que la potencia asiática pueda ayudar a su país a poner fin al conflicto en la República Islámica y no ve que este vaya a ser uno de los temas de conversación en la reunión con su homólogo Xi Jinping: "No creo que necesitemos ninguna ayuda con Irán para ser sincero con ustedes", ha señalado Trump.
El presidente estadounidense ha augurado que su país va a tener "una gran relación" con el gigante asiático en las próximas décadas y ha reiterado que su trato con Xi es "fantástico".
"Siempre nos hemos llevado bien y lo estamos haciendo bien con China, y el trabajo con China ha sido muy bueno, por lo que estamos deseando" tener esa reunión, ha zanjado Trump.