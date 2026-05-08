Venezuela confirma la muerte de un detenido buscado durante meses por su madre

Venezuela ha confirmado la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, de 51 años, un preso político detenido el pasado 3 de enero de 2025. La madre de Quero, Carmen Navas, había denunciado su desaparición ya que, durante meses, solicitó ayuda para dar con su paradero, después de que se informara que había sido arrestado. Tanto organizaciones de derechos humanos, como políticos de la oposición venezolana han calificado esta muerte de "indignante".

A través de un comunicado, la cartera de Estado aseguró que Quero fue detenido en la cárcel El Rodeo I, cercana a Caracas, y trasladado a un hospital el 15 de julio del mismo año, tras presentar "hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".

"Luego de diez días bajo atención médica, el 24 de julio de 2025 a las 23:25 horas, falleció por insuficiencia respiratoria aguda secundaria tromboembolismo pulmonar", ha afirmado el Ministerio. El anuncio se ha hecho casi nueve meses después de la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, tiempo en el que su madre no había tenido noticias de él.

Carmen Navas, madre de Quero Navas, ha sido este jueves acompañada por funcionarios del Ministerio de Servicios Penitenciarios al cementerio donde fue enterrado su hijo, en el Parque Memorial La Puerta, en Caracas, según ha observado un periodista de AFP. La mujer ha solicitado una prueba de ADN para confirmar la identidad del cuerpo tras depositar un ramo de flores en la tumba.

Ley de amnistía para los presos políticos en Venezuela La ley de amnistía, promulgada bajo presión estadounidense tras la captura del presidente Nicolás Maduro el 3 de enero, conllevó la liberación de cientos de presos políticos, pero unos 500 permanecen encarcelados, según varias ONGs de derechos humanos. Acusado de "terrorismo", al igual que cientos de otros presos políticos, Quero Navas "fue enterrado formalmente el 30 de julio de 2025, de acuerdo con los protocolos estipulados por la ley", según el comunicado del Ministerio. Cinco meses de escalada militar hasta la captura de Maduro: cronología de la crisis entre EE.UU. y Venezuela José Á. Carpio Las autoridades argumentan que "durante su detención, el ciudadano no proporcionó ninguna información sobre sus vínculos familiares, y ningún pariente solicitó una visita formal". Ese argumeno ha sido tildado como "indignante" por Alfredo Romero, de la ONG Foro Penal, una organización que defiende a los presos políticos. "Su madre lleva mucho tiempo buscándolo y nadie le ha dicho nada. Fue a la prisión de Rodeo I, pero se negaron a decirle dónde estaba, a pesar de que sabían perfectamente que había muerto allí", ha añadido. "¿Por qué se ocultó la muerte del preso político Víctor Quero Navas? Esto demuestra claramente la gravedad de las desapariciones forzadas y la falta de instituciones independientes que garanticen el respeto a los derechos humanos", ha reaccionado Marino Alvarado, de la ONG Probea. "El Ministro de Asuntos Penitenciarios, el director de la prisión de El Rodeo (donde Quero Navas estuvo recluido), el exfiscal general Tarek William Saab y el exdefensor del pueblo Alfredo Ruiz deben ser investigados. Es inaceptable que un preso víctima de desaparición forzada muera y que se oculte la información", ha añadido Alvarado. Estados Unidos sugiere que Venezuela debe tener "elecciones libres y justas" pero pide paciencia RTVE.es/AGENCIAS

Reacciones de la oposición La líder opositora de Venezuela y premio Nobel de la paz 2025, María Corina Machado, ha calificado este jueves como "asesinato" la muerte del preso político. "A Víctor Hugo Quero Navas lo detuvo el régimen el 3 de enero de 2025. Lo desaparecieron, lo torturaron y lo asesinaron", ha dicho Machado en un mensaje en redes sociales. La opositora ha recordado que "durante 16 meses, la señora Carmen, su madre, fue de cárcel en cárcel en una búsqueda desesperada" y, aseguró, que la "respuesta fue la burla y el silencio". "Esto no es solo una tragedia; es un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta. Es el horror sistemático contra una nación que exige justicia", ha añadido. ““ El líder opositor Edmundo González Urrutia ha exigido también este jueves que el Gobierno de Venezuela responda por la muerte de Víctor Hugo Quero Navas. A través de un mensaje en X, el político ha indicado que el Gobierno "debe responder" ante la Justicia, al tiempo que afirmó que los venezolanos merecen "conocer la verdad" sobre el caso. "Murió el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Carlos Arvelo. Lo enterraron sin avisarle a ella (a la madre). Y el Estado llamó a eso 'cumplimiento de protocolos'", ha protestado el líder opositor. A su juicio, lo que sucedió "se llama desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido" y "no hay protocolo ni explicación que justifique el sufrimiento de la señora Carmen Teresa ni de ninguna familia venezolana que hoy sigue buscando a sus desaparecidos". En la misma línea, el partido opositor Primero Justicia (PJ) ha afirmado que la madre de Quero fue "torturada psicológicamente por meses", dado que Carmen Navas buscó a su hijo por varias cárceles del país. "Queremos justicia, verdad y reparación para las víctimas. ¡Nos solidarizamos con la señora Carmen Navas en tan doloroso momento!", ha manifestado PJ en su cuenta de X. ““ El Comité de Derechos Humanos de su partido Vente Venezuela (VV) había repudiado más temprano en un comunicado publicado en X "la trágica noticia sobre el asesinato" de Quero. A juicio del Comité, este "no es un fallecimiento común", sino "un asesinato generado por cuerpos represores en El Rodeo I (donde permanecía Quero según el Gobierno), centro de torturas donde se cometen tratos crueles e inhumanos, y en el que actualmente permanecen decenas de presos políticos venezolanos y extranjeros". La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a grandes y pequeños partidos de la oposición de Venezuela, también ha condenado este jueves la muerte bajo custodia del Estado del preso político. En un comunicado publicado en X, la plataforma ha dicho que el Estado, "burlándose de su familia" le negó la amnistía a Quero "por no calificar como beneficiario", cuando el preso ya había muerto. "Rechazamos el silencio cómplice de sus instituciones", ha indicado la plataforma, que también se unió a las exigencias que han hecho activistas y ONGs de una investigación "seria, independiente y transparente" para que se esclarezcan "las circunstancias de su detención, reclusión, estado de salud, traslado hospitalario, fallecimiento e inhumación". "Su familia tiene derecho a la verdad, a la justicia y a recibir toda la información relacionada con este caso. Exigimos la entrega de sus restos mortales a su familia", ha apuntado. EE.UU. retira las sanciones a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez RTVE.es/Agencias