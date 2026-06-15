El Gobierno invertirá 18 millones para erradicar el sesgo de género en la investigación de salud de las mujeres

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes el programa "Somos-Contamos: fin de la discriminación de las mujeres en la investigación de la salud". El acto, celebrado en la Fundación Ortega-Marañón, ha contado con la participación de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; la ministra de Sanidad, Mónica García; y la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Esta ambiciosa iniciativa busca corregir la "infrainvestigación histórica" y los sesgos de género que han condicionado la atención médica femenina durante décadas.

El pilar central del anuncio es el compromiso económico. El Gobierno se ha propuesto triplicar la inversión en I+D dedicada específicamente a la salud de las mujeres. Este incremento permitirá alcanzar una cifra cercana a los 18 millones de euros anuales. Se trata de una respuesta directa a una desigualdad que el jefe del Ejecutivo ha calificado como "estructural y sistémica".

La inversión no es solo una cuestión de cifras. Es una herramienta para transformar la realidad en los quirófanos y en las consultas. Hasta ahora, la menor representación de las mujeres en los ensayos clínicos ha generado diagnósticos menos precisos y tratamientos menos eficaces.

Foco en patologías desatendidas El programa centrará sus esfuerzos en áreas que, históricamente, no han recibido la atención necesaria. El listado de prioridades incluye el dolor crónico, las enfermedades autoinmunes y tiroideas, así como la salud cardiovascular y mental. También se prestará especial atención a la salud hormonal y a procesos naturales como la menopausia. El sesgo de género en la salud tiene consecuencias: "700 enfermedades se diagnostican con retraso" Luis Vallés (RNE) Uno de los ejemplos más punzantes citados durante la presentación fue el de la endometriosis. Esta patología llega a afectar a una de cada siete mujeres y, sin embargo, el diagnóstico puede tardar casi una década en llegar. Sánchez ha sido tajante: "si una enfermedad afectara así a uno de cada siete hombres, provocando dolor crónico y problemas de fertilidad, la sociedad no aceptaría tal demora en el diagnóstico".

Tres líneas de actuación estratégica Para materializar este cambio, el programa "Somos-Contamos" articula sus primeras medidas en tres ejes que comienzan con una misión específica de I+D impulsada por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Este eje estratégico busca que tanto empresas como centros de investigación colaboren estrechamente en el desarrollo de proyectos y soluciones tecnológicas aplicadas a la salud de las mujeres. A esta iniciativa se suma el refuerzo de la investigación mediante una nueva línea de financiación en el Instituto de Salud Carlos III, diseñada específicamente para fomentar que los centros de investigación en red trabajen de forma colaborativa en estas áreas sanitarias prioritarias. Curar a las mujeres como si fueran hombres María Jesús Álvarez La estrategia se completa con acciones destinadas a reforzar la masa crítica de investigación a través de la Agencia Estatal de Investigación, que incluirá contratos predoctorales específicos para proyectos centrados en esta temática. De este modo, el Gobierno asegura que las nuevas generaciones de científicos se especialicen en salud de las mujeres para corregir la desigualdad estructural y sistémica que ha afectado históricamente a la innovación biomédica. El objetivo final es que esta mayor inversión permita que la ciencia se ocupe mejor de las patologías femeninas, logrando que las soluciones lleguen de forma efectiva a las consultas y quirófanos.