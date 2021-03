Diez cosas que hemos aprendido en el encuentro 'Ciencia y Medicina', Perspectiva de género

Las tres científicas reconocen que han sufrido machismo en el ejercicio de su profesión. "Un jefe me dijo que no me iba a hacer ni caso cuando llegué al CNIO", asegura María Blasco, bióloga molecular. "Mis pacientes se dirigen antes a un enfermero que a mí", dice Miriam Al Adib, ginecóloga. "¿Cuándo viene el médico?, me preguntaban los padres de los niños cuando empecé como pediatra?", añade Carme Vallas, médica.