El Comité Español de ONU Mujeres reconoce a 'Objetivo Igualdad' por su compromiso con la igualdad de género
- El programa de RTVE ha recibido el galardón en la gala de relanzamiento en España del movimiento HeForShe
- El reconocimiento destaca la labor de 'Objetivo Igualdad' para visibilizar el papel de los hombres en la construcción de una sociedad más igualitaria
El Comité Español de ONU Mujeres ha reconocido a 'Objetivo Igualdad', el programa de RTVE dedicado a la igualdad entre mujeres y hombres, por su compromiso activo con la igualdad de género. El galardón se ha entregado en el marco de la gala de relanzamiento en España de HeForShe, el movimiento impulsado por ONU Mujeres para promover la implicación de los hombres en la construcción de una sociedad más igualitaria.
El reconocimiento pone en valor la trayectoria de 'Objetivo Igualdad' y su trabajo sostenido para visibilizar la contribución de los hombres a la igualdad de género. Desde hace más de cinco años y medio, el programa ha abordado esta cuestión a través de reportajes, entrevistas y secciones específicas que muestran experiencias, iniciativas y referentes masculinos comprometidos con la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades y la eliminación de las desigualdades de género. Con este galardón, el Comité Español de ONU Mujeres destaca la contribución de RTVE a la sensibilización social y a la difusión de valores de igualdad, diversidad y corresponsabilidad, en línea con el compromiso de servicio público de la Corporación.
HeForShe relanza su actividad en España
La gala ha servido para relanzar en España el movimiento HeForShe, nacido bajo el impulso de ONU Mujeres con el objetivo de involucrar activamente a hombres y niños en la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas y en la promoción de una igualdad efectiva entre mujeres y hombres. En esta nueva etapa se han presentado los embajadores de la iniciativa, denominados Voices for Change: Sergio Garrote, Sebastián Gallego, Mario Marzo, Jorge Garbajosa, John Regefalk, Jacob Vilató y Fernando Guallar, referentes de distintos ámbitos comprometidos con la igualdad de género.
La jornada ha servido también para poner en valor el compromiso de las organizaciones y líderes que se han incorporado a la red Action for Change, una comunidad de entidades y personas que trabajan para integrar la igualdad en sus estrategias, políticas y modelos de liderazgo. Entre ellas se encuentran She Sounds, Objetivo Igualdad de RTVE, Moeve, Macrosad, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), CIMA (Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales), Carmen Quintanilla y José Miguel Pérez Blecua. La incorporación de estas entidades y embajadores refuerza el objetivo de HeForShe de implicar a toda la sociedad en la construcción de una igualdad efectiva entre mujeres y hombres.