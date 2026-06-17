El Comité Español de ONU Mujeres reconoce a 'Objetivo Igualdad' por su compromiso con la igualdad de género

El Comité Español de ONU Mujeres ha reconocido a 'Objetivo Igualdad', el programa de RTVE dedicado a la igualdad entre mujeres y hombres, por su compromiso activo con la igualdad de género. El galardón se ha entregado en el marco de la gala de relanzamiento en España de HeForShe, el movimiento impulsado por ONU Mujeres para promover la implicación de los hombres en la construcción de una sociedad más igualitaria.

El reconocimiento pone en valor la trayectoria de 'Objetivo Igualdad' y su trabajo sostenido para visibilizar la contribución de los hombres a la igualdad de género. Desde hace más de cinco años y medio, el programa ha abordado esta cuestión a través de reportajes, entrevistas y secciones específicas que muestran experiencias, iniciativas y referentes masculinos comprometidos con la corresponsabilidad, la igualdad de oportunidades y la eliminación de las desigualdades de género. Con este galardón, el Comité Español de ONU Mujeres destaca la contribución de RTVE a la sensibilización social y a la difusión de valores de igualdad, diversidad y corresponsabilidad, en línea con el compromiso de servicio público de la Corporación.