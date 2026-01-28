'Objetivo Igualdad' celebra su quinto aniversario en TVE con un programa especial

El pionero programa de los servicios informativos de TVE ‘Objetivo Igualdad’cumple cinco años de compromiso con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y lucha contra las violencias machistas que se han plasmado en 195 programas. Para celebrar este lustro ofrecerá un especial de una mayor duración y un formato diferente, grabado en el Teatro del Barrio de Madrid, para analizar la situación actual del feminismo con periodistas, investigadoras, y monólogos de destacadas cómicas.

En este especial, las periodistas e investigadoras Nuria Varela y Ana Isabel Bernal Triviño abordarán la actualidad del feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres. Por su parte, las cómicas Henar Álvarez, Laura del Val, Esther Gimeno, Anna Marchesi y Coria Castillo ofrecerán con sus monólogos una visión más irónica y distendida. “Queríamos hacer una radiografía del momento actual, tras cinco años de trabajo, pero también aportar un poco de humor crítico, porque nos queda mucho por delante y necesitamos energía positiva”, afirma la directora del programa, Carolina Pecharromán .

Cinco años de compromiso

El jueves 4 de febrero de 2021 se emitió el primer programa de ‘Objetivo Igualdad’, poniendo el foco en la maternidad y el peso que tiene en la brecha laboral de las mujeres. “Es un programa pionero en España y una apuesta del Canal 24 horas para hablar de mujeres, de sus éxitos, de sus preocupaciones y de propuestas y proyectos para conseguir la igualdad real”, explica la directora del Canal 24 horas, Cristina Ónega.

‘Objetivo Igualdad’ pertenece a los Servicios Informativos de TVE y se emite en Canal 24 horas y en La 2. “Ha sido maravilloso comprobar cómo en cada sector, en cada plano de la sociedad hay mujeres luchadoras, optimistas y conscientes que trabajan por todas las demás, por superar estereotipos y derribar barreras”, añade Pecharromán.

En este tiempo, se calcula que a través de este programa se ha podido escuchar a casi un millar de personas –la mayoría, mujeres, pero también muchos hombres– que trabajan día a día por la paridad real entre hombres y mujeres y para acabar con los estereotipos sexistas que condicionan las vidas de ellas y también las de ellos.

“En 2021, cuando aún tratábamos de sobreponernos a la pandemia, que puso realmente en evidencia muchas de las asignaturas pendientes de nuestra sociedad, nos dimos cuenta de que también faltaba un espacio en la televisión pública en el que la igualdad, con todos sus retos y también sus logros, fuera exclusivamente el objetivo. De ahí el nombre del programa”, recuerda José Carlos Gallardo, director de programas informativos no diarios de TVE.