Asesinadas dos mujeres en presuntos casos de violencia machista, una en Sagra, Toledo, y otra en Almoradí, Alicante

Dos mujeres asesinadas en las últimas horas en ambos casos investigados como casos de presunta violencia machista. Se trata de una mujer de 45 años asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 48, en la localidad toledana de Alameda de la Sagra; y otra mujer de 56, que habría sido asesinada por su marido, de 61 años, en el municipio alicantino de Almoradí. En los dos casos, los hombres ya han sido detenidos.

La Guardia Civil y la Policía Judicial de Toledo se han hecho cargo del primer caso, cuya víctima no se encontraba en el sistema Viogen.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se recibió a las 5:16 horas de este martes y hasta el lugar acudió un médico de urgencias, que atendió a la mujer.

Finalmente se confirmó su fallecimiento por arma blanca. El hombre fue detenido y trasladado al Hospital General Universitario de Toledo en una UVI al presentar autolesiones.

Un hijo de la víctima alertó al 112 Fuentes de la investigación han informado a Efe de que ha sido el hijo de 26 años quien ha dado aviso al 112 de que su padre había agredido a su madre con un cuchillo. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido quien ha confirmado que en el momento de la agresión mortal estaban en la casa tres de los cuatro hijos de la pareja, de 26, 20 y 12 años. Page ha hablado de "salvajismo moderno" para referirse a los casos de violencia machista.