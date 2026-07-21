Asesinadas dos mujeres en presuntos casos de violencia machista, una en Sagra, Toledo, y otra en Almoradí, Alicante
- En ambos casos las parejas ya han sido detenidas y en el caso de Almoradí había una denuncia previa del año 2008
- El 016 es el teléfono de atención a víctimas, gratuito y no deja huella en la factura; el correo es 016-online@igualdad.gob.es
Dos mujeres asesinadas en las últimas horas en ambos casos investigados como casos de presunta violencia machista. Se trata de una mujer de 45 años asesinada presuntamente por su pareja, un hombre de 48, en la localidad toledana de Alameda de la Sagra; y otra mujer de 56, que habría sido asesinada por su marido, de 61 años, en el municipio alicantino de Almoradí. En los dos casos, los hombres ya han sido detenidos.
La Guardia Civil y la Policía Judicial de Toledo se han hecho cargo del primer caso, cuya víctima no se encontraba en el sistema Viogen.
Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, el aviso del suceso se recibió a las 5:16 horas de este martes y hasta el lugar acudió un médico de urgencias, que atendió a la mujer.
Finalmente se confirmó su fallecimiento por arma blanca. El hombre fue detenido y trasladado al Hospital General Universitario de Toledo en una UVI al presentar autolesiones.
Un hijo de la víctima alertó al 112
Fuentes de la investigación han informado a Efe de que ha sido el hijo de 26 años quien ha dado aviso al 112 de que su padre había agredido a su madre con un cuchillo.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido quien ha confirmado que en el momento de la agresión mortal estaban en la casa tres de los cuatro hijos de la pareja, de 26, 20 y 12 años. Page ha hablado de "salvajismo moderno" para referirse a los casos de violencia machista.
Otro caso en investigación en Almoradí, con una denuncia en 2008
Este martes se ha conocido además otro nuevo caso de presunta violencia machista. La Guardia Civil de Alicante investiga la muerte de una mujer ocurrida la noche del lunes en un domicilio del centro urbano del municipio de Almoradí. El marido de la asesinada ha sido ya arrestado.
Fuentes de la investigación han informado a Efe que en el domicilio donde fue hallado el cadáver se han observado restos de sangre en una de las habitaciones y en una fregona, y también signos de que el cuerpo había sido trasladado.
La pareja tiene dos hijos en común mayores de edad y que no residen con sus padres.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha precisado, en declaraciones a los medios recogidas por Europa Press, que el hombre ya fue detenido en el año 2008 por una denuncia, activándose entonces el sistema VioGén, pero que se desactivó en 2009 "falta de medidas judiciales".
"No tenemos conocimiento de que desde el año 2009 se haya activado en el Sistema VioGén en ninguna circunstancia", ha apuntado.
Sobre la cifra de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas ha dicho que "es una cifra que, desde luego, nos tiene que interpelar, nos tiene que alarmar y nos tiene que movilizar" ya que se trata, ha añadido, de una "violencia que es estructural y terrorismo contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres".
La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ya recaba datos sobre ambos casos que, de confirmarse como asesinatos machistas, elevarían a 32 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año.
Información de interés para víctimas de violencia machista
El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.
En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.