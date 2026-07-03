La prioridad nacional, también en el pacto de Andalucía: claves de los acuerdos entre PP y Vox en las autonomías

Todos los presidentes autonómicos del PP que han salido de las citas con las urnas en los últimos meses (Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía) han acabado cediendo a las exigencias de Vox. En sus respectivos pactos de gobernabilidad se incluyen, no solo la entrega de vicepresidencias o consejerías, sino también la inclusión de principios tan comentados como el de prioridad nacional.

Todos ellos incluyen, además, la oposición frontal a la política migratoria del Ejecutivo de Pedro Sánchez, además del rechazo de sus medidas de vivienda. La reducción de la fiscalidad verde y las medidas orientadas a las familias son otras de las claves de estos pactos con muchos puntos comunes y pequeñas salvedades sobre cuestiones específicas de cada territorio.

La prioridad nacional, una constante Uno de los aspectos más comentados, que dejó correr ríos de tinta, fue la prioridad nacional exigida por Vox. Aunque no todos los presidentes autonómicos le dedicaron tiempo en sus discursos, aparece en todos los pactos de investidura. La "prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas", establecen todos los acuerdos. Y la formulan de manera idéntica, para otorgar los recursos "a quienes mantienen un arraigo real con el territorio". Se incluirá un "periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación". La prioridad nacional se tendrá en cuenta también, de cara al acceso de la vivienda protegida. La "prioridad nacional" de Vox y PP: qué dicen las normas y qué opinan los expertos María José Artuch, Mario Pérez Galindo, VerificaRTVE

Oposición frontal a la política migratoria del Gobierno Central Los cuatro pactos arrancan sus medidas de cara a la inmigración con el mismo epígrafe: "No más menores extranjeros no acompañados (MENAS)". Y muestran su oposición frontal a la política migratoria del Gobierno, con la petición de establecer un plan de retorno y repatriación de la inmigración ilegal para "devolver a los menores no acompañados a sus países de origen". PP y Vox han pactado la supresión "total" de las subvenciones a las ONG que "favorezcan la inmigración ilegal" o participen de forma directa o indirecta en la "promoción facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal": "Ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada", dicen los pactos. Saiz garantiza el "rigor jurídico" de la regularización de migrantes: "Está avalada por el Consejo de Estado" Además, prometen endurecer el régimen disciplinario en los centros de acogida y prohíben la utilización del burka y nicab en espacios públicos.

La familia, lo primero Aunque en algunos pactos dedican más espacio a la promoción de las familias que en otros, este es un elemento central de todos ellos. Los pactos incluyen la incorporación de la perspectiva de la familia en sus acciones de Gobierno, con planes de apoyo a la natalidad y deducciones fiscales o apoyo a familias numerosas. También hay puntos comunes en el ámbito educativo: PP y Vox anuncian que se dejará de impartir se el programa para la Enseñanza de la Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los centros de Educación primaria y secundaria. Se muestra un "rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y cualquier injerencia extranjero o intento de diluir nuestra identidad, usos y costumbres". Una protesta por el concierto del Bachillerato interrumpe la primera intervención de Azcón en las Cortes Se propone, además, la inclusión de la historia del terrorismo en España dentro de los planes de estudios, se avanzará "progresivamente" en la concertación del Bachillerato y se exigirá "se exigirá" al Gobierno central una prueba de acceso a la universidad única en todo el territorio nacional.

Oposición a la política medioambiental del Gobierno central Otro punto que tienen en común todos los pactos, con independencia de su extensión, es la oposición frontal a la política medioambiental del Gobierno. El pacto andaluz adquiere el compromiso de que "se suprimirá yo no se creará toda carga y tasa autonómica perjudicial para el sector productivo derivada del pacto verde o la Agenda 2030". Los pactos incluyen la supresión de impuestos medioambientales y el "rechazo a las imposiciones de agendas ideológicas" en este ámbito, tal como reza el pacto de Andalucía. Además se defiende la caza y el control de especies cinegéticas y se reivindica y promociona la tauromaquia y el mundo del toro. También expresan su rechazo a Mercosur y la defensa de "la ganadería intensiva frente a la criminalización del lobby animalista y a las políticas climáticas desarrolladas desde Bruselas". Vox reitera su rechazo al Pacto Verde en Extremadura y defiende el mantenimiento de Almaraz Por otra parte se reducen al 50% las subvenciones destinadas a "sindicatos y organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública". Y se incluye la elaboración de una nueva Ley de Concordia "que sustituya la normativa vigente en materia de memoria histórica".

Algunas diferencias, por cuestiones territoriales Aunque en lo esencial los cuatro pactos son prácticamente idénticos, se incluyen algunas cuestiones específicas relacionadas con el territorio. Por ejemplo, los de Extremadura, Aragón y Castilla y León mencionan el reto que supone la despoblación. En Aragón se habla también de cuestiones lingüísticas. En una comunidad donde el idioma catalán se habla en algunas zonas limítrofes con esa comunidad autónoma, el pacto se propone "librar a Aragón de la imposición del Catalán" y suprimir el Instituto Aragonés dedicado a ese idioma. El pacto andaluz propone el "rechazo a las condiciones de la Política Pesquera Común que limitan los días de pesca". Y el de Extremadura blinda la continuidad de la central nuclear de Almaraz y eliminar la ecotasa energética.