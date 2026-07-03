Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 3 de julio

Ultima jornada de dieciseisavos de final en este Mundial 2026 con el encuentro que enfrentará a Argentina contra una de las sorpresas de esta edición: Cabo Verde. Desde la medianoche del 3 al 4 de julio, la albiceleste, con Leo Messi al mando, se medirá al conjunto africano en el estadio de Miami para firmar su pase a los octavos de final. El encuentro será ofrecido en directo por La 1 y RTVE Play.

El segundo de los encuentros que completarán esta primera ronda eliminatoria, inédita en la competición hasta esta edición, será el Australia – Egipto, que arrancará a las 20:00 horas desde el estadio de Dallas (EEUU). Ambos son inexpertos en estas fases de la competición, pero llegan en momentos similares: cerraron la fase previa como segundos en sus respectivos grupos. En el caso de Australia, perdió contra EEUU, ganó contra Turquía y empató con Paraguay, lo que le dio el pase a los dieciseisavos. Egipto llega invicto, con dos empates en su cuenta y una goleada a Nueva Zelanda. A su favor, su imaginación ofensiva, con su capitán Mohamed Salah como uno de los referentes, aunque será duda hasta el último momento por una distensión muscular. El conjunto oceánico, por su parte, ha demostrado tener una defensa muy férrea, que volverá a ser protagonista de este encuentro, al haber perdido a dos de sus delanteros por lesión.

El tercer encuentro de la jornada será el Colombia – Ghana, que se iniciará a las 03:30 horas de la madrugada del 4 de julio en el campo de Kansas City. Los cafeteros llegan a esta eliminatoria invictos y como líderes del grupo K, por delante de Portugal, con la que empató sin goles. Precisamente, uno de los puntos fuertes de La Tricolor es su contundencia defensiva, con apenas un gol encajado en la primera fase. Enfrente tendrán a la Ghana deIñaki Williams, que logró el pase como una de las mejores terceras selecciones, tras empatar con Inglaterra y ganar a Panamá con un tanto en el ’95 de Caleb Yirenkyi, uno de los referentes en el ataque de los Black Stars. El partido servirá para el reencuentro del técnico ghanés Carlos Queiroz con su antiguo equipo: dirigió al combinado colombiano entre 2019 y 2020.

El partido de la jornada en RTVE será el Argentina – Cabo Verde, un encuentro desigual que medirá a la actual campeona del Mundo con una de las sorpresas de esta edición. El equipo africano, situada en el puesto 63 del ranking de la FIFA, ha pasado de ronda como segunda en el grupo de España tras firmar tres empates. Lo más destacado han sido las actuaciones de su portero Vozinha, convertido en una de las figuras del campeonato y que ha disparado su popularidad a nivel mundial, superando los 17 millones de seguidores en redes. Argentina llega con pleno de victorias y un Leo Messi en racha. Con seis goles, está actualmente empatado con el francés Mbappé como máximo goleador del campeonato, con un encuentro menos disputado que el galo. Scaloni volverá a contar con él para el choque y solo está pendiente de decidir quién le acompañará arriba. La anécdota ha llegado de la mano del espiritista ghanés Nana Kwaku Bonsam, quien se ha posicionado a favor de la victoria de Cabo Verde. Famoso por sus hechizos contra equipos y jugadores, se ha convertido en uno de los atractivos de este Mundial.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Te ofrecemos la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 3 de julio y madrugada del 4 de julio Dieciseisavos de final •Australia - Egipto. 20:00 horas (hora peninsular). Estadio de Dallas (EEUU). •Argentina – Islas de Cabo Verde. 00:00 horas (hora peninsular) del 4 de julio. Estadio de Miami (EEUU) •Colombia - Ghana. 03:30 horas (hora peninsular) del 4 de julio. Estadio de Kansas City (EEUU)