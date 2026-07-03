Lo más viral del Mundial 2026 en redes: de la bufanda de Rosalía al chip que salvó a Portugal

En el España-Austria se dieron cita en el estadio SoFi de Los Ángeles muchas estrellas. No es para menos estando en la meca del cine. En el césped brillaron de forma especial Lamine Yamal, MVP del partido, y Mikel Oyarzabal, autor de dos de los goles que le endosamos a los austriacos (3-0). España jugó de cine y filmó su mejor película en lo que llevamos de Mundial.

Copa Mundial de la FIFA 2026 España - Austria: resumen, jugadas y goles del partido del Mundial 2026 Disfruta del resumen en vídeo, los goles y las mejores jugadas del España - Austria de dieciseisavos de final en el Mundial 2026 Ver ahora

Pero la fiesta también se vivió en las gradas. Y todos los focos se los llevó nuestra cantante más internacional. Rosalía fue la sorpresa que nos tenía deparado el partido, que no quiso perderse ni un detalle junto a sus amigos los actores Penélope Cruz, Javier Bardem y la futbolista Alexia Putellas.

La catalana, experta en crear tendencia, se puso una bufanda de España a modo de velo y ha revolucionado las redes. Su look ha dado la vuelta al mundo y todo el estadio bailó al ritmo de Despechá. Menudo arte. El ambientazo, para poner los pelos de punta.

Rosalía tiene arte para dar y regalar. Si no, que me digan quién se atrevería a posar así junto al presidente de la FIFA y el de la RFEF. Si es que hay que quererla a rabiar.

Tuvo tiempo de bailar, de posar con las autoridades y de firmar autógrafos a sus fans. Vean la locura que se montó a su alrededor en las gradas.

Si Rosalía es una fuera de serie, el siguiente protagonista apunta maneras. Menudo aura tiene el hermano pequeño de Lamine Yamal, que no quiso perderse el partidazo de su bro. El grito de guerra de Keyne es el de toda España.

Ya hemos contado que Oyarzabal marcó dos chicharros a Austria, el tercero lo marcó Pedro Porro pero tenemos un portero que es una maravilla y que ha batido un récord histórico. ¡Don Unai Simón! Menudo león tenemos en la portería de España.

El partido fue visto por una media de más de 10 millones de espectadores. Un datazo, que desde RTVE tenemos que agradecerles profundamente.

Nuestro rival en los octavos de final será nuestro vecino Portugal. Esto será el próximo lunes a las 21 horas en Dallas. Lo podrán ver gratis y en directo en La 1 y RTVE Play. Sufrió lo indecible el equipo de Cristiano Ronaldo para doblegar a la Croacia de Modric. Y lo hizo en partido loquísimo y un final muy polémico. Tuvo de todo el choque, varios goles anulados, un tanto de penalti de CR7 y un gol de Gonçalo Ramos en el minuto 90+4 para poner por delante a Portugal.

Pero la jugada que pudo haber cambiado todo ocurrió cuando el árbitro estaba a punto de pitar el final. Era ya el minuto 90+13 cuando Josko Gvardiol recibió un balón de Mario Pasalic y anotó lo que parecía el 2-2 que mandaba el partido a la prórroga. Pero entonces el árbitro anuló el tanto apoyado en el VAR.

La explicación oficial es que el chip del balón Trionda había detectado que fue tocado por Igor Matanovic, por lo que que había fuera de juego de Pasalic.

El caso es que hay multitud de vídeos circulando por las redes con una toma que genera muchísimas dudas sobre este toque. Más bien parece que es el portugués Renato Veiga el que habilita la jugada. No lo sé Rick.

Los jugadores de Croacia terminaron indignados con el noruego Espen Eskas. Algunos aseguran que el árbitro les dijo que él no vio nada en la jugada y que tomó la decisión solo por lo que determinó el chip del balón. El cabreo de la hinchada croata fue monumental al terminar el partido. No es para menos.

En el último partido de la jornada, el reloj suizo siguió marcando el paso y ganó con comodidad por 2-0 a Argelia. Pero lo más destacado del partido no fueron los goles anotados sino éste fallado. ¡Premio a la mayor pifia del Mundial!

Y esto no para. El plato fuerte de hoy, que podrán ver por La 1 y RTVE Play, es un David contra Goliat. El campeón Argentina contra la sorpresa Cabo Verde. Para hacer tiempo no hay nada mejor que buen asado en Miami Beach confiando en que se alargue lo más posible el último tango de Messi.

El fin de semana ya arrancan los octavos de final con dos partidazos que también podrán seguir en RTVE. Primero, el Paraguay-Francia con todo el elenco de gallos preparado y Kilyan Mbappé estrenando centenario.

Y el domingo todo un Brasil-Noruega. Los vikingos rojos están preparados para asaltar el Amazonas. Así calienta motores la IA para el partido.

Y recuerden, la próxima cita de España será el lunes 6 a las 21 horas. Rival: Portugal. Lugar: Dallas. Sitio: La 1 y RTVE Play. Objetivo: los cuartos de final.